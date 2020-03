Controverse concernant une participante du RuPaul's Drag Race

Les fans du Drag Race sont déchirés sur la façon dont les producteurs de la compétition télévisée RuPaul’s Drag Race devrait gérer une controverse qui concerne une des 13 participantes de la saison 12. Devant les allégations d'usurpation d’identité, de manipulation et de fraude, la production du RuPaul’s Drag Race a rapidement déclaré que Sherry Pie était disqualifiée de la saison.

Le vendredi 6 mars, un comédien de New York, Daniel Marandola, s'est joint à sept autres acteurs, qui accusent depuis une semaine Sherry Pie — de son vrai nom Joey Gugliemelli —, candidate de la saison 12 du RuPaul's Drag Race, de les avoir trompé en se faisant passer pour Allison Mossie, une directrice de casting bien connectée à la recherche de l'acteur principal de ce qui a été présenté comme un nouvelle production à venir, intitulée «Bulk». Devant la caméra, on leur aurait demandé de se déshabiller, de poser des actes dégradants et de se masturber afin de démontrer qu’ils étaient vraiment intéressés par le rôle en question.

La veille (le 5 mars) Joey Gugliemelli avait présenté ses excuses sur les réseaux sociaux, mais sans détailler la teneur des accusations.

World of Wonder, la société de production du Drag Race, et les réseaux VH1 et OUTtv qui diffusent la série (respectivement aux États-Unis et au Canada) ont publié une déclaration commune annonçant que Sherry avait été disqualifiée de la compétition.

«Par respect pour le travail acharné des autres drag queens, VH1 diffusera la saison [qui a été préenregistrée en grande partie il y a plusieurs semaines] comme prévu», a déclaré un porte-parole. «Sherry n'apparaîtra pas dans la grande finale qui sera filmée plus tard ce printemps.»

Cela dit, vendredi soir, les téléspectateurs ont pu voir Sherry entrer dans la salle de travail pour la première fois. Le défi principal de l'épisode de faire une performance rendant hommage à Bob Fosse était en plein dans ses cordes, et elle a été à l'avant-plan pendant de grandes parties de l'épisode. Pour beaucoup, la présence de Sherry dans la série — sans parler de l’enthousiasme précoce (et compréhensible) des juges pour sa performance — jette un peu d’ombre sur ce qui, autrement, a été un assez bon début de saison. À en juger par sa victoire précoce (une des deux meilleures performances de l’épisode), le temps d'écran consacré à sa narration et la déclaration soigneusement formulée des producteurs, il est tout à fait probable que Sherry atteigne le top quatre.

Étant donné le format du concours il est assez difficile de retirer Sherry des épisodes déjà tournés. Si cela était possible, et compte tenu de la gravité des accusations contre Joey Gugliemelli, on imagine que la production aurait plutôt annoncé son retrait de la saison au complet et pas que «Sherry Pie n’apparaitra pas dans la finale…»

Une suggestion qui a été faite par plusieurs fans sur Twitter est que les producteurs réduisent la participation de Sherry à un rôle de soutien. Aucune scène de «confessionnal», aucune intrigue qui ne fait pas avancer le récit principal, pas de temps d'écran qui n'est pas entièrement nécessaire pour que le spectacle ait encore un sens. Cela demande du travail de montage intensif. Cela dit, de tels changements ne sont pas sans précédent dans la télé-réalité. Des changements similaires auraient été apportés à la présente saison de Vanderpump Rules après la découverte par les fans des nouveaux tweets racistes de Max Boyens et Brett Caprioni.

Inutile de dire que si Drag Race réédite les épisodes, les confessionnaux de Sherry seront considérablement réduits (sinon totalement éliminés). La question la plus importante qui se pose est de savoir quel genre de précédent la situation de Sherry crée pour les saisons futures du RuPaul’s Drag Race, ainsi que d'autres émissions de télé-réalité. C'est le genre de problème qui devrait et, je crois, affectera à l'avenir, les procédures concernant les changements possibles devant être fait à la distribution des autres émissions pour mieux responsabiliser la production et les participants.

Si certains ont demandé que la saison soit refilmée sans Sherry Pie, il est difficile d'imaginer comment cela serait logistiquement possible sachant que la présence des drag queens est déjà prévue dans diverses tournées et qu’elles ont d’autres engagements (dont peut-être la nouvelle saison All Stars en cours de tournage déjà). De plus, une telle décision signifierait la suppression de mois de travail et entraînerait un coût financier énorme pour toutes les parties concernées.

L'option d'annuler complètement la série ne serait pas envisagée, du moins pas pour le moment. C'est une idée qu'une minorité seulement de fans soutient, et comme World of Wonder l'a expliqué, ce serait tout à fait injuste envers les autres reines de la saison 12.

Quoi qu’il en soit, la saison 12 sera différente de toutes celles qui l’ont précédée.