Joe Biden publie son programme sur l'égalité des personnes LGBT

L'ancien vice-président Joe Biden, en passe de remporter l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine après une série de récentes victoires aux primaires, a rendu public son plan pour faire progresser l'égalité LGBT.

Joe Biden promet de faire de la promulgation de la loi sur l'égalité au cours de ses 100 premiers jours de sa présidence une priorité législative majeure, d'annuler l'interdiction pour les transgenres d'intégrer l'armée ainsi que la politique qui discrimine les personnes vivant avec le VIH en son sein, de mettre fin au suicide chez les jeunes LGBTQ, de mettre fin à l'utilisation abusive des exemptions religieuses pour permettre la discrimination anti-LGBTQ, lutter contre la violence contre les personnes LGBTQ, selon un document publié par son équipe de campagne présidentielle.

«Joe Biden estime que chaque être humain doit être traité avec respect et dignité et pouvoir vivre sans crainte, peu importe qui il est ou qui il aime», indique le document en préambule.

«Pendant l'administration Obama-Biden, les États-Unis ont fait des progrès historiques vers l'égalité LGBTQ + - de l'abrogation de 'Don't Ask, Don't Tell' à la déclaration historique de Biden en faveur de l'égalité du mariage en passant par des progrès sans précédent des protections pour les Américains LGBTQ + au niveau fédéral», se prévaut l'acien vice-président qui a effectivement milité en faveur des droits LGTB au sein l'administration Obama.

Joe Biden souligne les efforts déployés par Donald Trump et Mike Pence pour annuler ces progrès depuis leur accès à la présidence.

Il promet non seulement de rétablir les politiques pro-égalité que lui et le président Barack Obama ont adoptées, mais de les étendre. Il s'engage entre autres à mettre à jour les stratégies de lutte contre le VIH, à travailler pour une loi fédérale visant à décourager les thérapies de conversion, à améliorer les enquêtes sur les crimes de haine, à garantir un meilleur accueil pour les réfugiés et les demandeurs d'asile LGBTQ, à la mise en place d'une politique de don de sang qui n'exclut pas les personnes LGBT.

Biden a évolué sur les questions LGBT au fil des années. Il est devenu un allié fiable, célébrant les mariages homosexuels, qualifiant les droits des transgenres de droits civils de notre époque et promouvant l'acceptation des jeunes LGBTQ par le biais de sa fondation caritative.