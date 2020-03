La shoebox réinventée

À l'origine du projet, une ‘’shoebox’’. À l’instar de cette petite maison modeste d'un étage construite dans les années 20, et qui dispose d'une façade aussi prosaïque que ses espaces intérieurs. Comme architecte, l’enjeu principal du projet est de savoir si cette typologie de maison, que certains considèrent comme patrimonial, doit être conservée et protégée.

Après une phase d'idéation féconde, un principe de conception s’est imposé : préserver la façade principale d'origine et développer ce projet de maison unifamiliale autour de cette dernière.

Le second principe ayant guidé la conception s'articule autour de l'utilisation optimale de la lumière naturelle dans les espaces intérieurs. En effet, les contraintes habituelles de construction de résidences mitoyennes, contraignent à des espaces centraux dépourvus de lumière du jour. L'installation d'un grand puit de lumière au milieu de la maison s'est décidé naturellement, avec un escalier qui parcourent les 3 étages de la maison et qui aide à diffuser cette lumière dans les chambres, les espaces de vie et même au sous-sol. À partir de ces 2 postulats, l'organisation fonctionnelle a été établie assez rapidement, avec une salle de jeux, une chambre et les locaux techniques au sous-sol, les espaces de vie et un bureau au rez-de-chaussée et enfin 3 chambres et 2 salles de bain à l'étage.

Au niveau des façades, la composition et certains items décoratifs en béton de la façade d’origine ont été conservée au rez-de-chaussée mais la maçonnerie a été refaite. Le mur au second étage a été réalisé en retrait par rapport au mur du rez-de-chaussée dans le but de garder une trace de l’ancienne shoebox. Par ailleurs, une couleur de maçonnerie différente a été choisie à cet étage afin de rappeler davantage la typologie première de cette résidence. Sur les façades arrières, le bois brulé a été retenu comme revêtement pour son esthétisme et sa durabilité.

Au final, cette réflexion sur ces maisons shoebox, dans un contexte de croissance immobilière et de densification urbaine, a permis la construction d’une maison hybride, résolument moderne mais avec une trace du passé.

Fiche technique

Nom du projet : MAISON LH

Architecte/Designer : FUGERE ARCHITECTURE

Équipe de design : Ashraf Mohamed-Ahmed et Claude Fugère, architectes

Photographe : Félix Audette

À propos de FUGÈRE ARCHITECTURE

FUGÈRE ARCHITECTURE est une agence établie dans la Ville de Québec qui propose des services professionnels en architecture, en design et en développement urbain. FA, c’est une équipe de 6 architectes, stagiaires et technologues passionnés de design, toujours à l’affut de solutions créatives alliant tendances et technologies contemporaines. Préoccupée par les enjeux environnementaux, FA met en application des bases de conception préconisant une approche de développement durable. Chez FA, nous croyons qu’une architecture guidée par une conception intelligente permet de diminuer l’impact écologique de nos bâtiments. Le projet d’architecture s’intègre dans un contexte global, il vient soutenir le développement de villes à échelle humaine.