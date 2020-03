Maison de ville à atrium

Construite en 1978, cette maison de ville nécessitait une mise à jour importante. Les clients ont voulu personnaliser la maison avec une conception unique, enjouée, moderne, et conviviale.

De plus, leurs animaux de compagnie, dont un grand danois, nécessitaient que la cuisine et le salon puissent être fermé malgré un plan ouvert étroit, et que les matériaux soient robustes.

Au rez-de-chaussée le plan a été ouvert permettant une connexion visuelle et physique au jardin. L'atrium a été agrandi. Les planchers en béton poli, portes coulissantes et rideaux de mailles métalliques répondent aux besoins fonctionnels. Alors qu'à l'étage du haut, un carré de maille de trapèze, tel qu'au Cirque du Soleil, traverse l'atrium, éliminant la nécessité d'une rambarde et offrant une surface de jeu unique pour enfants et adultes.