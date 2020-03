Une sortie du placard dans le monde de la lutte

Curdin Orlik, 27 ans, brise un tabou dans la discipline de la lutte.

«Je préfère être libre que vivre dans la peur.» Rares sont les coming-out dans l’univers du sport. Chez les hommes, ils sont même quasi inexistants en cours de carrière. Et c’est dans une discipline inattendue qu’un athlète suisse est sorti du placard, samedi dernier. Le Suisse Curdin Orlik a révélé qu’il était gai dans un portrait que lui consacre le «Tages-Anzeiger Magazin».

Le jeune homme de 27 ans souligne qu’il fait son coming-out avant tout pour son fils, aujourd’hui âgé de 3 ans, qu’il a eu lors d’une précédente relation avec une femme. «Pendant trop longtemps, j’ai refoulé qui je suis vraiment», a explique le lauréat de 35 tournois en Suisse. Élevé dans une famille de lutteurs, dont son grand frère Armon, vainqueur de nombreuses compétitions, Curdin raconte qu’il n’a pas été facile de s’assumer dans son milieu d’origine, catholique et conservateur. Et encore moins dans celui de la lutte. «Il semblait y avoir un accord tacite sur le fait qu’il n’y avait pas de place pour les gais. Le rejet était inexprimé et donc inattaquable.»

Sa sortie du placard a été saluée par d’autres lutteurs suisses.

Source : 360.ch et Tages-Anzeiger Magazin