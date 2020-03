DragCon de Los Angeles cancellé

Le DragCon LA, la foire annuelle de drags — calquée sur le concept du ComicCon — attire des milliers de personnes à Los Angeles pour une célébration de l'expression de soi, de la culture queer et de l'art du drag.

L’événement, initialement prévu se tenir, du 1er au 3 mai, n’aura pas lieu, comme bien des événements publics en Amérique du Nord, afin d’aider à contrôler la propagation du coronavirus.

Parmi les reines qui étaient attendues, il y avait Baga Chipz, Blu Hydrangea, Acid Betty, Aiden Zhane, A’keria C. Davenport, Divina De Campo, Jujubee, Ariel Versace, Chi Chi DeVayne, Gigi Goode, ainsi que RuPaul lui-même.

Un message sur le site Web se lit comme suit: «La première priorité de DragCon est toujours la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées, et nous suivons activement la situation autour du coronavirus.

«La situation en Californie (et dans le monde) évolue rapidement, de nouvelles informations étant publiées chaque jour. Malheureusement, personne ne peut savoir à quoi ressemblera la situation en mai. En raison de cette incertitude et par prudence, nous avons décidé qu'il était dans l'intérêt des artistes, du personnel et des participants d'annuler le DragCon L.A. 2020 de RuPaul.»

Il ajoute que le DragCon LA de Rupaul reviendra en 2021, promettant qu'il sera «meilleur que jamais». Les organisateurs ont déclaré qu'ils travailleraient avec Eventbrite pour émettre des remboursements aux détenteurs de billets dans une semaine.