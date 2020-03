Il ne faut par être «trop chaud» pour entrer dans un sauna de Sydney

Un établissement gai de Sydney contrôle désormais la température de ses clients afin de leur assurer un «cruising en toute confiance».

Pour ceux que l’épidémie de coronavirus en cours n’a pas coupé l’envie d’aller s’amuser dans la vapeur, un sauna australien a trouvé un moyen de rassurer ses habitués. La direction du 357 Sydney City Steam a annoncé que la température de tous les clients était désormais prise à l’entrée de l’établissement à l’aide d’un pistolet-thermomètre à infrarouge.

«Nous faisons tout pour assurer votre sécurité et vous permettre de draguer en toute confiance», écrit la direction du sauna, qui ajoute qu’elle a renforcé la désinfection des locaux et met à la disposition de ses clients du gel hydroalcoolique. Et de se vanter, avec une pointe d’humour, d’être le premier sauna du pays à vous refuser l’entrée si vous êtes trop «hot»…