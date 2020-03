La controverse Sherry Pie continue de faire jaser.

Comme vous le savez peut-être déjà, la drag queens est accusée d’avoir convaincue une dizaine de jeunes hommes à poser des gestes dégradants et à se masturber, dans le cadre d’«auditions» pour une fausse série télé de HBO.

La chaine VH1 et la société de production de l’émission, World of Wonder, ont publié un communiqué expliquant que Joey Gugliemelli/Sherry Pie avait été officiellement disqualifié du show suite à ces accusations.

« A la lumière de développement récents et des déclarations de Sherry Pie, Sherry Pie a été disqualifiée du RuPaul’s Drag Race, » pouvait-on lire avant la diffusion de l’épisode 2 de la saison. « Par respect pour le travail acharné fourni par les autres Queens, VH1 a décidé de maintenir la diffusion de la saison comme prévu. Sherry n’apparaîtra pas lors de la grande finale dont le tournage est prévu plus tard ce printemps. »

Sherry Pie, vis ses comptes Facebook et Twitter a depuis présenté ses excuses. mais comme la série a déjà été filmée en grande partie (seule la finale reste à être filmée) on la voit tout de même dans les épisodes

La saison 12 du RuPaul’s Drag Race est donc maintenue jusqu’à nouvel ordre. Mais à l’heure du #MeToo, des voix se font déjà entendre dans quelques médias LGBT, dont le magazine Advocate pour exiger que cette saison soit annulée.

Consciente que la controverse entourant la présence de Sherry Pie soit explosive et dommageable pour l’image du Drag Race, la production a déjà édité autant que possible la présence de Sherry à l’écran — on ne l’a pas vu lors d’un confessionnal et on l’entend à peine parler dans cet épisode. Cela dit (alerte divulgâcheur), si vous avez regardé l’épisode de vendredi soir dernier, vous savez que Sherry Pie a remporté le dernier épisode avec ses capacités d'improvisation. C'était sa première victoire, mais dans l'épisode précédent, elle s'était classée parmi les deux premières. De toute évidence, le talent de Sherry se démarque et si elle n’était pas disqualifiée, on comprend qu’elle fait partie de celles qui ont le plus de potentiel dans cette compétition.

Drag Race a averti à la fin de l'épisode que le prix cinq mille dollars (pour avoir remportée le défi de l'épisode) de Sherry seraient donnés au projet Trevor.

La saison est encore jeune, mais si elle n’est pas cancellée d’ici la fin, elle risque d’avoir plein de rebondissements…