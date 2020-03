Québec ordonne la fermeture des bars, des saunas et autres lieux de rassemblement

« Pour freiner le virus, il faut agir vite. Il faut prendre des décisions rapidement », affirme François Legault. Après avoir d'abord demandé la fermeture temporaire des lieux regroupant plus de 250 personnes, le gouvernement Legault a finalement ordonné dimanche, à 13h, la fermeture de lieux de rassemblement tels que les bars, saunas, gyms et cinémas pour lutter contre la pandémie de coronavirus, et ce, pour une durée indéterminée, mais qui sera d’au moins deux semaines.

Dimanche , lors de son point de presse quotidien, le premier ministre a dit cibler les établissements de loisir — jugés non essentiels —, où bon nombre de personnes s'entassent. Parmi la liste des endroits visés, on retrouve aussi les spas, les arcades, les discothèques, les centres de ski, les bibliothèques, les piscines, les cabanes à sucre et les restaurants de type buffet. De plus, le gouvernement du Québec ordonne aux restaurants de se limiter à 50 % de leur capacité d'accueil avec une distance d’un mètre entre les tables.

Listes des commerces visés par l'interdit

Bars

Gyms

Cinémas

Spas

Saunas

Arcades

Discothèques

Centres de ski

Parcs récréatifs

Piscines

Bibliothèques

Arénas

Salles de danse

Cabanes à sucre

Restaurants de type buffet

Les épiceries et pharmacies resteront ouvertes.

Cette décision fragilisera la santé financière de bien des commerces du Village et de la communauté LGBTQ et bien des personnes qui travaillent dans ce secteur. Nous sommes confiants que les autorités gouvernementales apporteront le soutien nécessaire aux nombreuses personnes et chefs d’entreprises affectés par cette décision. Souhaitons que cela se fera rapidement.

Québec a lancé un appel aux retraités du milieu de la santé pour revenir au travail pour prêter main-forte. Le gouvernement paiera leurs assurances et leurs cotisations professionnelles et ils ne subiront aucune pénalité à leur rente de retraite.

Cela dit, de nombreux médecins pourraient être amenés à renoncer à leur pratique pour se conformer aux nouvelles mesures de prévention de la COVID-19 fondées sur l'âge décrétées par le gouvernement Legault. Le Québec compte actuellement 1495 médecins âgés de 70 ans ou plus encore actifs.

Québec a aussi demandé aux personnes de 70 ans et plus d’éviter de sortir de chez elles, à moins que cela ne soit vraiment nécessaire.

Le Québec compte maintenant 35 cas confirmés de coronavirus, selon le plus récent bilan rendu public par le gouvernement Legault. Il s’agit de 11 cas de plus qu'hier. Le bilan publié, à midi dimanche, par Santé Québec fait aussi état de 1186 personnes en attente de résultats et de 1890 analyses négatives (cas infirmés).

Au Canada, ce matin, on dénombre 298 cas confirmés de coronavirus, dont 142 en Ontario, 72 en Colombie-Britannique et 39 en Alberta.

L’équipe rédactionnelle de Fugues vous tiendra au courant de tout développement.