Annulation du Festival littéraire Metropolis bleu 2020 et du Gala Phénicia

Les annulations en série d’événements se multiplient depuis que le gouvernement québécois a demandé l’annulation des événements publics dans le but d’endiguer la pandémie de COVID-19.

Au nombre des derniers événements à annoncer qu’ils n’auront pas lieu, notons le Festival littéraire Metropolis Bleu et son volet LGBTQ VIOLET Metropolis — qui devait se penchera sur les récits gais, le militantisme social, l’art de la nuance que suppose la traduction d’œuvres littéraires venues des marges et mettre en valeur le parcours du poète et critique André Roy (collaborateur au Fugues depuis plus de 25 ans) — et la 16e édition du Gala Phénicia, prévu en mai 2020. Quant à l’événement «A Taste For Life/ Un Goût pour la vie», au bénéfice de la Maison D’Hérelle, il sera reporté à plus tard quand la pandémie sera terminée.

«C’est avec un immense regret que nous annonçons l’annulation de la 22e édition du Festival littéraire international de Montréal Metropolis bleu initialement prévue du 1er au 6 mai 2020», a fait savoir l’organisation du festival. «Cette annulation s’inscrit dans la foulée des diverses fermetures qu’entraîne la situation d’urgence sanitaire causée par le virus COVID19 et a été précédée du désistement de plusieurs auteurs nationaux et de l’étranger. La sécurité du public est au cœur de nos préoccupations. Voilà pourquoi nous vous invitons à respecter les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement afin de contrer la propagation du virus.»

Son de cloche similaire du côté de la Chambre de commerce LGBTQ du Québec. Le président de l’organisme, Thierry Arnaud a annoncé lundi 16 mars le report, en 2021, de la 16e édition qui devait se tenir en mai prochain.

Pour prévenir les inquiétudes de nos membres, entreprises et individus, ainsi que pour répondre aux directives émises par les gouvernements, le comité exécutif de la Chambre de commerce LGBT du Québec a décidé de reporter la 16e édition du Phénicia en mai 2021. Le Phénicia est un événement festif qui reconnaît et met en valeur les personnes qui se sont illustrées dans l’excellence au sein de la communauté d’affaires LGBT et qui s’inscrit dans le développement à long terme de l’inclusion des personnes LGBT dans le monde du travail. Nous pensons que cet événement ne trouvera pas la place, ni le rayonnement qu’il mérite et que méritent les récipiendaires, dans un environnement de crise ou de sortie de crise. La chambre s’attend à ce que les entreprises mobilisent tous leurs moyens financiers ainsi que leurs ressources humaines non seulement pour gérer la crise, mais également la sortie de crise, ainsi qu’un retour au rythme habituel des affaires que nous souhaitons tous le plus rapide possible. La 16e édition du Phénicia trouvera la place qu’elle mérite en mai 2021 dans un environnement propice à la célébration des récipiendaires. Dans cette attente, nous vous souhaitons bon courage dans la gestion de la crise sanitaire due à la pandémie de la COVID-19.

Par ailleurs, le Rendez-vous santé-saveur par excellence depuis 23 ans, l'Expo Manger Santé et Vivre Vert qui devait se tenir à Montréal du 20 au 22 matrs est aussi annulé.

Pour le moment sont encore maintenus les événements suivants, mais des annonces pourraient être faites dans les prochains jours ou semaines :