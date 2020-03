Dévoilement de la programmation en ligne du FIFA

Motivée par les encouragements de toute la communauté, l'équipe du Festival International du Film sur l’Art (Le FIFA), a décidé de rebondir face à l'adversité causée par le COVID-19 et par l'annulation de son événement en salles, en lançant la 38e édition du Festival en ligne.

Découvrez ici tous les films qui seront disponible en ligne sur notre Viméo à la demande du mercredi 18 mars au dimanche 29 mars minuit.



Seul le film d’ouverture We Are Not Princesses sera disponible à partir du mardi 17 mars à partir de 19h.

Il sera possible de vous inscrire sur Viméo à la demande à partir du mardi 17 mars, d'autres détails suivront.

LISTE DES FILMS DISPONIBLES EN LIGNE

Compétition - Long-métrage :

Art on Fire de Gerald Fox

Raôul Duguay, par-delà La Bittt à Tibi de Yves Langlois

Mingus Erectus d’Amaury Voslion

Que l’amour de Laetitia Mikles

The Walking Man de Giulio Boato et Lorenzo Danesin

Wild Words de Ana Shametaj

It Was All So Wonderful: The Everyday Magic of Mary Pratt de Kenneth J. Harvey

Traces of Hope de Christine Doyon

We Are Not Princesses de Bridgette Auger et Itab Azzam

Echoes of the Invisible de Steve Elkins

Beyond the Bolex de Alyssa Bolsey

Plus haut que les flammes de Monique Leblanc

Haida Modern de Charles Wilkinson



Compétition - Court-métrage:

Mother's de Hippolyte Leibovici

The Singing Glass de Samantha Adler de Oliveira

Tabaski de Laurence Attali

The Disappearance of Robin Hood de Klearjos Eduardo Papanicolaou

Flowing Water, Standing Time d’Alexandre De Bellefeuille

Willem & The Judge de Jackson Notier

A Monologue In The Intermission de Peter Vulchev

Le veilleur de Lou Du Pontavice

That is funny de Louis St-Pierre

Gioia de Laura Stek

Still Untitled / Encore sans titre de Geneviève Sauvé



Sélection officielle - Long-métrage :

Bouquet final de Sophie Kovess-Brun

L'affaire Caravage de Frédéric Biamonti

Kirill Serebrennikov - A Theatre Director under Arrest de Julia Bendlin et Eduard Erne

A Bright Light - Karen in the Process de Emmanuelle Antille

Seat 20D de Jill Campbell

Paul Auster - What if de Sabine Lidl

Une tour sur la Montagne, l'Architecture d'Ernest Cormier et sa vie avec Clorinthe Perronde Paul Carvalho

Wild Gene de Joris Gijsen

The Forgotten Treasure de Tom Ehrhardt

Léonard de Vinci: L'homme en mouvement de Nathalie Plicot et Eve Ramboz

Derouin -Métis des Amériques de Julie Corbeil

Mouffe, muse et mentor de Carmel Dumas

Forward de Thomas Freundlich et Valtteri Raekallio

Queen of Heart: Audrey Flack de Deborah Shaffer

Simone Signoret, figure libre de Michèle Dominici

Actually Iconic: Richard Estes de Olympia Stone

Albin de la Simone, images fantômes de Pauline Jardel

Les relations(sentimentales) des formes de Stefan Cornic

The New Bauhaus de Alysa Nahmias

Ernest Pignon-Ernest, à taille humaine de Yann Coquart

Moi, Georg Baselitz de Heinz Peter Schwerfel

Steph et la chenille à poils de Luis Bertrand

American Tap de Mark Wilkinson

Luben and Elena de Ellie Yonova

Auguste Escoffier ou la naissance de la gastronomie de Olivier Julien

The Heart Dances de Rebecca Tansley



Sélection officielle - Court-métrage :

À ciel ouvert, portrait d'un pavillon à Venise de Katerine Giguère

Aida de Edouard Lock

Toro de David Fabrega

L'alchimiste de Jean-Marc Gosse

Weed art Process de Serge Goldwicht

Miryam de Gabriela De Andrade

Art Libre de Luigi Capasso

Médée de Matthias Castegnaro

Into the Impossible de Angie Richard et Tracey Richard

Fear in motion de Yako (Jean-Christophe Yacono)

Blue Moon de Charlotte Dossogne

Claude H Vallée Le Recycl'art de André Desrochers

Thalassic de Stéphanie Lamontagne

Walls of Limerick de Arturo Bandinelli

Red Road de Wayne Valin-McDougall

Un Papillon dans une bulle de Peggy Sue Riverin Simon

360 degrés de Sura Al Qudah

White noise de Joleen Mitton

The Hands of an Elder de Dinah Sam

Éthéré de Isabelle Kanapé

FACE | TIME de Anita Lebeau

An Artist Walks into a Bar de Ava Wiland et Rafael Salazar



Programme expérimental :

The Magic Mountain de Daniel Mann et Eitan Efrat

In Trout We Dust de Dieter Kovacic

Le mangeur d'orgues de Diane Obomsawin

The Hall de Anne Golden

Moundform de Catherine Slilaty

Murmur de Stijn Demeulenaere et Jan Locus

the time is now. #1 de Heidrun Holzfeind

Athabasca de Philippe Léonard et Michel Wenzer

Melt de Belinda Campbell

Unsound de Vivian Ostrovsky



Lumière sur les films d’art iraniens :

Flown Awake de Taravat Khalili

Flight of Monochrome Feathers de Arash Akhgari

Farewell my murderer de Farhad Pakdel

Timeless de Farid Yahaghi

Maned & Macho de Shiva Sadegh Asadi

Paper Plane de Marjan Ansari Pirsaraei

Be Hold de Gilnaz Arzpeyma

The Dérive de Tanin Torabi

Friday de Payam Ghorbani

Free and Beautiful de Narges Haghighat

Une visite de Parissa Mohit

Whole to Part de Vahid Hosseini Nami

Flatland de Alireza Keymanesh, Amir Pousti

Lubion de Mania Akbari, Douglas White

Reverence (Curtain Call) de Sogol Rezvani

Déjà Vu de Atefeh Khademolreza



Carte blanche à l’Opéra de Paris :

Grand Hôtel Barbès de Ramzi Ben Sliman

Les Indes galantes de Clément Cogitore

L'entretien de Ugo Bienvenu et Félix De Givry

Vibrato de Sébastien Laudenbach

Le Lac Perdu de Claude Lévêque

Clinamen de Hugo Arcier



Carte blanche à NOWNESS : The China Wave

Frontiers by Roni Shao

Aerobics by Tian Xiaolei

A White Butterfly on a Bus by Xinyuan Zheng

Sonic Wandering by Wei Qiong

Dystopiasian by Yuen Hseih

Girls (Luo Yan) by Jean Liu

Baji Quan by Shen Haonan

Kiss of the Rabbit God by Andrew Thomas Huang



Vidéoclips :

Accident - Dodi El Sherbini de Kevin Elamrani-Lince

Attack Mousaillon - Ramzi de Federico Lamas

Hoohoohoo hahaha de Jacques Auberger et Théophile Boutin

Snow - FJAAK de Raman Djafari

Sunday - FAQ de Bálint Barcsai

Tu avais de l'avance sur ton temps - HEIKA de Andrée-Anne Bélisle et Jean-Vital Joliat

Sports - Viagra Boys de Simon Jung

When does a banknote start to burn? de Robin Lachenal