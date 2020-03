Auguste & Louis, un projet lumineux dans le quartier de demain

La première phase de la création du Quartier des lumières, dont la mise en chantier est prévue cette année, est la construction du projet Auguste & Louis Condominiums. Très bien situé, l’immeuble de 14 étages et accueillant plus de 260 condominiums pourra fort bien intéresser le marché des premiers acheteurs.

Conçu par le cabinet d’architecture et de design Provencher_Roy, Condominiums promet de vous en mettre plein la vue! Les plus allumés auront remarqué que l’immeuble porte les prénoms des frères Lumière, deux ingénieurs et industriels français qui ont joué un rôle important dans l’histoire du cinéma et de la photographie. En s’érigeant au cœur du quartier historique des Faubourgs sur le site de la tour de Radio-Canada, le projet condominiums rend hommage à tout l’héritage de ce secteur en pleine transformation.

La première phase de plus de 260 unités propose des studios et des condominiums d’une à trois chambres, offrant un véritable sentiment de bien-être pour les résidents.

Et que dire des espaces communs?

Sur le toit de l’immeuble, une belle piscine vous attend avec une vue impre-nable sur le centre-ville de Montréal et le pont Jacques-Cartier brillant de mille feux.

Vous désirez faire d’agréables rencontres?

Donnez-vous rendez-vous au chalet urbain pour siroter un bon verre sur le bord du foyer.

Vous êtes accros au cardio?

Vous serez charmé par le gym et sa lumière naturelle énergisante.

Vous êtes un amoureux de la nature et des espaces verts?

Sachez que Auguste & Louis vous réserve une cour intérieure verdoyante, des aires de repos et vous offrira la possibilité de récolter des légumes dans le jardin communautaire et de les faire griller dans la zone barbecue. Sans oublier les nombreux parcs qui seront aménagés dans le tout nouveau Quartier des lumières

Judicieusement situé dans le prolongement de la rue Wolfe à l’angle du boulevard René-Lévesque, Auguste & Louis Condominiums permet d’être en harmonie avec la communauté. Les acheteurs avisés profiteront de la proximité et de l’effervescence du Village, notamment grâce à une multitude de commerces. À quelques pas de chez soi, les résidents pourront se rendre à leur petit café du coin, faire les courses auprès des marchands locaux et bien sûr, se régaler grâce aux nombreux restaurants que l’on retrouve dans les environs.

L’avantage d’habiter dans un quartier aussi central est de pouvoir facilement se déplacer à vélo en empruntant les pistes cyclables, ou encore d’utiliser les transports en commun. Imaginez… Auguste & Louis n’est qu’à quelques pas du métro Beaudry. Tout compte fait, Auguste & Louis Condominiums offre la possibilité de vivre dans un projet novateur au cœur de la ville. Un véritable havre de paix à deux pas de l’action du Village.

Avec une livraison des premières unités prévue à l’été 2022, il n'est pas étonnant que les promoteurs s’attendent à des ventes très rapides dans ce secteur prisé pour les jeunes acheteurs.