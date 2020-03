Des maisons de ville haut de gamme

Situé au cœur de l’arrondissement de Ville-Marie, il est rare de trouver de nos jours des maisons de ville pouvant accueillir trois, quatre ou même cinq chambres à coucher. C’est pourtant ce qu’offre le projet domiciliaire Prestance de Mondev avec ses 27 maisons de ville de trois étages. On nous parle ici de finitions luxueuses et de terrasses sur le toit. Mais c’est, également, l’emplacement, entre Panet et Plessis, et entre Ontario et Sherbrooke, qui retient l’attention puisque c’est proche de tout.

propose aux futurs acheteurs 27 maisons sur trois étages avec garage privé et sous-sol fini avec pour date d’occupation à partir de juin 2020. Oui, c’est pour bientôt donc !

Ces demeures sont en effet à quelques minutes de marche des stations de métro Beaudry et Papineau, du parc Lafontaine, du nouveau supermarché Super C installé au Marché St-Jacques ainsi que des nombreux nouveaux commerces sur la rue Ontario qui se développe de plus en plus dans ce secteur (boulangerie, fromagerie, cafés, restos, etc.)

La hauteur est de 9 pieds par étage, alors qu’à l’extérieur on trouvera un parement de briques brunes qui s’agencent parfaitement avec d’autres édifices de ce quartier. Avec chauffage et air climatisé central. De grandes fenêtres laissent passer la lumière naturelle pour plus de luminosité.

Chaque maison possède une superficie totale (excluant terrasses et balcons) de 2580 pi2. C’est le client qui décide s’il désire avoir trois, quatre ou cinq chambres à coucher. Ainsi, moins on a de chambres et plus celles-ci seront spacieuses, «mais cela dépend des besoins de chacun et chacune», dit Tina Groppini, qui est représentante des ventes chez Mondev.

Les planchers sont en bois franc d’érable dont on pourra choisir le ton approprié.

Côté cuisine, les comptoirs sont en quartz «waterfall» de grande qualité avec plusieurs teintes disponibles. Pour les armoires, également, on peut piger parmi un très vaste choix de couleurs. «En fait, le client peut personnaliser son espace en choisissant à travers une très vaste gamme de couleurs que ce soit pour les planchers, la céramique, les armoires de cuisine, etc. Ici, le client sera choyé et pourra rendre son espace à son goût», indique Tina Groppini.

Avec trois étages, on jouira de deux salles de bain complètes et d’une salle d’eau soit au rez-de-chaussée soit au sous-sol. Prix de départ pour une maison de trois chambres : 948 000$ (plus taxes). «Mais on peut quand même convertir le plan de trois chambres en quatre, on est souple là-dessus, par contre, au lieu d’un grand ‘’walk-in’’ par exemple, on fera de simples garde-robe, mais c’est faisable», mentionne Mme Groppini.

«Ce qui distingue véritablement ce projet, c’est son aspect élégant et haut de gamme, avec de belles finitions et la localisation dans le quartier, soit qu’il est proche de tout, des parcs, des services, etc. Ce sera vraiment un très beau domaine résidentiel», de terminer Tina Groppini.

La maison modèle vous attend pour les visites!

Bureau des ventes : Robert Groppini, 514-998-1514.

2200, rue Plessis, Montréal.