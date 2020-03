Diversifiée, éclectique et en phase avec le quartier

Habitez un lieu coloré et animé, où l’architecture et les espaces publics accueillent la plus vivante des diversités à deux pas du pont Jacques-Cartier du Village et de la station de métro Papineau, dans le quartier Centre-Sud, à Montréal.

Situé dans un quartier en pleine évolution, Esplanade Cartier s’est inspirée de l’ADN de Sainte-Marie pour créer un milieu de vie à la fois diversifié et animé. D'un point de vue architectural, le projet s’intègre de façon harmonieuse au quartier existant. Son design veut bien sûr marquer son époque, mais pas au détriment de la trame urbaine éclectique en place. Sa conception a donc été pensée à échelle humaine pour permettre une densification vertueuse qui permet de loger plus de gens sans dénaturer le quartier.

Autre élément contribuant à l’expérience piéton, la « découpe » du bâtiment en plusieurs façades pour créer des volumétries à plus petite échelle, typiques du quartier. On ne se sent donc pas oppressé par les bâtiments quand on marche sur le trottoir.

La volonté de diversité se répercute jusque dans les plans des unités. Accessible de la rue par un escalier en colimaçon ou via sa propre coursive, traversante pour toujours plus de luminosité, ou encore avec terrasses, chaque unité a son unicité.

Avec le succès des ventes des unités de la phase 1, le promoteur immobilier Prével s’apprête à mettre en vente la seconde phase de l’Esplanade Cartier, de ce nouvel ensemble résidentiel qu’il pilote.

Cette phase, située au coin des rues Sainte-Catherine Est et Parthenais, viendra compléter l’aménagement du premier îlot débuté par la première phase. Elle s’articulera autour d’un bâtiment de sept étages en forme de «L».

Comme la première phase, les unités de la phase 2 comprendront une diversité de superficies soit des studios et des condos d’une à trois chambres.

À certains endroits, des escaliers extérieurs feront un clin d’œil aux triplex montréalais, tout comme les entrées sur rue pour les premiers étages du bâtiment, ainsi que les unités traversant le bâtiment de part en part. Les condos pourront paraître parfois plus grands à cause des coursives et des balcons plus imposants qui s’étendront sur toute la longueur de certaines unités.

Les toits terrasses

Les toits-terrasses des phases 1 et 2 communiqueront pour offrir aux résidents des zones détente aux ambiances variées.

Sur le toit-terrasse de la phase 2, une immense piscine rectangulaire de 112 pi de longueur pour se rafraîchir ou garder la forme, un espace lounge pour se détendre, une zone BBQ pour la cuisson des repas, des abris d’été avec pergolas pour se soustraire aux rayons solaires et, partout, de la végétation.

Plusieurs zones détente y sont également aménagées : un espace sur fond de galets de rivière avec des chaises longues et des foyers, ou encore des zones plus intimes encadrées par des bacs de plantation.

Le lobby

Avec ses vastes fenêtres qui donnent sur l’extérieur et ses bacs de plantation, le lobby offre une oasis végétale à longueur d’année. Sa déco éclectique en fait un lieu sympathique et confortable, tandis que plusieurs zones y sont aménagées pour permettre aux résidents de venir y travailler, socialiser ou relaxer. Bien plus qu’une zone de passage, cet espace est un milieu de vie agréable et convivial.

La cour intérieure

Généreusement végétalisée, la cour intérieure est une oasis de fraîcheur réservée aux résidents. Des arbres viendront s’y enraciner et certaines variétés offriront même des fruits comestibles. Quant aux résidents dont l’unité donne sur la cour, ils peuvent bénéficier d’une vue sur un espace paisible et verdoyant en plein cœur de la ville. Rappelons que dans son ensemble, le projet comprendra 10 %

d’espaces verts, dont des esapaces qui laisseront place à l’agriculture urbaine dont une forêt comestible et beaucoup de végétation.

Prével propose un projet s’intégrant au quartier existant, ceci en prolongeant la trame urbaine de la rue Sainte-Catherine Est, de ce secteur pourtant desservi par une station de métro et voisine de grands axes routiers, tout juste à l’est du centre-ville.

Par ailleurs, le site de l’Esplanade Cartier comprendra éventuellement des espaces à bureaux ainsi que du logement social, abordable et pour les familles afin de répondre à la réglementation à venir de l’administration Plante.

Le nouvel ensemble immobilier de Prével visera le niveau Or de la certification LEED Habitation multifamiliales de moyenne hauteur.