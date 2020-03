Voir la vie en neuf

C’est dans un secteur de la ville en plein renouveau que le développeur Bertone débutera sous peu la mise en vente d’un tout nouveau projet, Sir John, adjacent à la station de métro Langelier.

Voir la vie en beauté

Signé Neuf architect(e)s, une firme montréalaise derrière des immeubles tels le Sanctuaire, le Solstice Montréal ou l’hôtel Birks, Sir John aura fière allure du haut de ses six étages. Les unités d’habitation offriront des espaces de vie où chaque pied carré sera optimisé et où les décors seront à la fois tendances, pratiques et intemporels. Rien n’a été laissé au hasard afin de faire en sorte que l’on se sente bien chez soi. La fenestration abondante inondera les pièces de vie de lumière naturelle, les cuisines comporteront d’immenses ilots, les planchers seront en bois franc d’ingénierie, les balcons et terrasses seront de dimensions généreuses et l’immeuble, tout béton, offrira une insonorisation hors pair.

L’offre du Sir John sera multiple. En plus des unités classiques d’une, deux ou trois chambres à coucher, deux types d’unités sur deux niveaux seront offerts. Situées au rez-de-chaussée et au deuxième, avec leurs propres entrées indépendantes, des maisons de ville de deux ou trois chambres permettront de conjuguer vie de condo et résidence unifamiliale. Certaines unités penthouse auront quant à elles au dernier étage des pièces de vie adjacentes à d’immenses terrasses sur le toit et des chambres au niveau inférieur.

Les espaces communs comporteront un hall d’entrée signature rempli de verdure reliant la rue Parkville à une des deux cours intérieures. Celles-ci seront paysagées avec potagers, trottoirs et mobilier. Une grande terrasse au toit offrira un espace cuisine – salle à manger, un espace lounge, un espace transat et un espace yoga, qui complètera l’ensemble.

Profiter à la fois des avantages de la ville et de la banlieue

Le secteur dans lequel l’immeuble sera construit offre un mélange parfait entre ce que la ville et la banlieue ont de mieux à offrir. Comme dans un quartier central, tous les restaurants, cafés, pharmacies, parcs et bibliothèque sont à proximité et accessibles à pied. Tout aussi près, on retrouve aussi de très grandes surfaces que l’on retrouve généralement en banlieue (Métro Plus, Wal-Mart, Place Versailles)

En mouvement

Adjacent à la station de métro Langelier, sur la ligne verte, Sir John offre la possibilité de se déplacer vers le centre-ville très rapidement. Tout aussi près se trouve une station BIXI, des arrêts d’autobus et de grands axes routiers. Le transport en commun vous amenant facilement aux quatre coins de la ville, les grands boulevards et autoroutes adjacents vous donnent quant à eux un accès direct au réseau routier métropolitain.

Accéder à la propriété facilement

Plusieurs programmes d’aide sont offerts aux acheteurs d’habitations neuves. En plus des réductions de TPS et TVQ pour résidence principale, selon les critères en vigueur, les futurs acheteurs pourraient bénéficier d’aides muni-cipales d’accession à la propriété et fédérales pour la mise de fonds initiale.

Un développeur de confiance

Au fil des ans, les développeurs derrière Sir John, les frères Bertone, ont su se forger une solide réputation, soit celle d’offrir des projets de qualité et un service personnalisé. L’entreprise a su réalisé avec brio un grand nombre de projets à vocation commerciale, industrielle, résidentielle ou à usage mixte et d’immeubles à bureaux, partout au Québec. Leur dernier succès est le

populaire projet Edwin, près du marché Atwater, qui a été vendu en un temps record.

Un clin d’œil historique

Sir John est nommé ainsi parce qu’il s’agit du prénom de Sir John Coape Sherbrooke, un diplomate britannique du 18e siècle qui a légué son patronyme à la rue Sherbrooke, il y a plus de 200 ans. L’édifice locatif haut de gamme du complexe, dont le lancement aura lieu plus tard, aura pignon sur cette rue. La portion offerte en copropriété donnera quant à elle sur Parkville, une rue résidentielle fort tranquille du secteur.

Un choix d’avenir

Choisir Sir John c’est choisir de se simplifier la vie en demeurant en ville tout en bénéficiant des avantages de la banlieue. C’est gagner du temps en ayant le choix entre tous les moyens de transport, dont le métro à seulement 2 minutes. C’est devenir propriétaire facilement grâce aux programmes gouvernementaux d’accession à la propriété. Et c’est vivre dans un condo au design actuel, de grand format, dans un immeuble garanti, neuf, de qualité et en béton.

LANCEMENT OFFICIEL FIN AVRIL

Rendez-vous VIP disponibles pour la prévente en s’inscrivant au sirjohncondos.com

Pavillon de présentation situé au 6720 rue Sherbrooke Est