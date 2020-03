Il ne reste que 11 unités au Bourbon

Projet visionnaire fera date au cœur du Village et du quartier des médias, le projet immobilier Le Bourbon marie le côté pratique de la vie urbaine, le confort des grandes pièces et le luxe qui découle d'une attention minutieuse aux détails. Pas surprenant que les ventes vont bon train et qu’il reste moins d’une douzaine d’unités disponibles.

Situé rue Sainte-Catherine Est, dans le secteur du centre-ville grouillant d’activités, à proxi-mité de certains des meilleurs établissements de Montréal, pour sortir et manger, le Bourbon est un projet qui propose 103 superbes condos des espaces commerciaux au rez-de-chaussée et un étage à bureaux réservé au co-working communautaire. L’Atelier Robitaille-Thiffaut signe le design de l’édifice qui est érigé sur l’emplacement où se trouvait auparavant l’emblématique complexe du même nom.

Rappelons que pendant la saison estivale, la rue Sainte-Catherine, convertie en voie réservée aux piétons, devient l’artère principale des activités qui entourent les festivals, les feux d’artifice et les boîtes de nuit.

Ce projet unit le côté pratique de la vie urbaine, le confort des grandes pièces et le luxe qui découle d’une attention minutieuse aux détails. Particularité de l’architecture, l’entrée se trouvera du côté faisant face directement au parc Charles S. Campbell, offrant aux résidents la proximité d’espaces verts extérieurs et une superbe vue. Sur Sainte-Catherine et Alexandre de Sève, le rez-de-chaussée sera occupé par des nouveaux commerçants qui s’ajouteront aux avantages de cet emplacement.

Cet édifice moderne de 9 étages représente ce que le style contemporain a de meilleur à offrir, dont un revêtement de qualité supérieure orné de brique polie, de pierre naturelle, de verre, de granite et de panneaux de métal. Cette

construction impressionnante et avant-gardiste revitalisera c’est certain le quartier.

La dimension des unités restantes varie entre 706 et 1200 pieds carrés et ces unités sont situées aux 3e, 4e, 6e, 7e, 8e et 9e étages.

Le projet comptera une piscine sur le toit et une belle salle de gym complet, doté des plus récents équipements.

De nouveaux projets en construction conti-nueront à rendre le quartier, bien doté en restaurants, encore plus attrayant. Situé en plein centre du quartier des médias, un secteur où de grands projets de revitalisation annoncent un avenir prometteur, le Bourbon est décidemment un investissement qui en vaut la peine. Logan Cartier

BUREAU DES VENTES

1119, rue Sainte-Catherine Est. Montréal, QC, H2L 3J4