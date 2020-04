Genevieve Leclerc & Geneviève Racette - If I Were a Boy

Vous êtes confiné à la maison en chômage technique? Ou vous faites du télétravail mais vous avez besoin d’une pause ou ne savez pas quoi écouter ? Pour rendre cette crise sanitaire plus tenable, Fugues vous propose If I Were a Boy de Genevieve Leclerc avec Geneviève Racette, une chanson tirée de l’album Les Duos de Gen à (re)découvrir pour occuper quelques minutes de votre journée.