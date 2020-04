Brandy Clark - Who You Thought I Was (clip officiel)

Vous êtes confiné à la maison en chômage technique? Ou vous faites du télétravail mais vous avez besoin d’une pause ou ne savez pas quoi écouter ? Pour rendre cette crise sanitaire plus tenable, Fugues vous propose Who You Thought I Was de Brandy Clark, une chanson à découvrir pour occuper quelques minutes de votre journée.

Ouvertement lesbienne la quatre fois nominée aux Grammy, Brandy Clark est connue pour être autrice-compositrice pour Reba McEntire, Miranda Lambert, Jennifer Nettles et Keith Urban, et est co-autrice de la chanson country Follow Your Arrow. Elle sortait un nouvel album début mars dont Who You Thought I Was est le premier extrait.



