Little Big - Uno Eurovision 2020

Vous êtes confiné à la maison en chômage technique? Ou vous faites du télétravail mais vous avez besoin d’une pause ou ne savez pas quoi écouter ? Pour rendre cette crise sanitaire plus tenable, Fugues vous propose Uno de Little Big, une chanson à découvrir pour occuper quelques minutes de votre journée.

La chanson du groupe Little Big, qui défendra les couleurs de la Russie à l’Eurovision en mai prochain, est rapidement devenue la plus populaire parmi celles mises en ligne sur la chaîne YouTube du concours. La chanson «Uno» de Little Big, le groupe saint-pétersbourgeois qui représentera la Russie à l‘Eurovision 2020 à Rotterdam en mai prochain, a été dévoilée le 12 mars.

Le collectif Little Big, l’un des groupes le plus déjantés de Russie, fondé en 2013 à Saint-Pétersbourg, a obtenu un succès viral en 2018 grâce à son clip «Skibidi» qui a collecté plus de 320 millions de vues. Très queer au niveau de son esthétique, le groupe se décrit comme «remettant en cause les gros problèmes de la Russie et de ses stéréotypes» en y établissant «un équilibre au bord de l'absurde combiné avec rave, musique électronique et des éléments de hip-hop».

Visionner la vidéo





