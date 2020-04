Lady Gaga – Stupid Love

Vous êtes confiné à la maison en chômage technique? Ou vous faites du télétravail mais vous avez besoin d’une pause ou ne savez pas quoi écouter ? Pour rendre cette crise sanitaire plus tenable, Fugues vous propose Stupid Love de Lady Gaga une chanson à découvrir pour occuper quelques minutes de votre journée.

La nouvelle vidéo, fort éclectique, a été réalisée par Daniel Askill et tournée en intégralité sur le tout nouveau iPhone 11. Mélangeant looks rétros et décor futuriste, la célèbre chanteuse qui s'est fait connaitre pour son image des plus hétéroclites a en quelque sorte fait un retour aux sources. Cette nouvelle prouesse technique avait d’ailleurs été utilisée en octobre dernier pour le vidéoclip d’une autre star de la pop, Selena Gomez. Sous la bannière «Shot on iPhone», Apple fait la promotion de son nouvel appareil qui possède pas moins de trois caméras.

Visionner la vidéo





Vous avez découvert récemment une chanson ou le clip d’un-e artiste LGBTQ et voulez partager ça avec nous et les fans de Fugues?



Contactez-nous : [email protected]