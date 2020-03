Un studio de films porno gais arrête la production à cause de la COVID-19

Un studio porno gai arrête la production de ses films pour prévenir la transmission de la COVID-19 qui est à un niveau pandémique.

Charged Media, basée à Miami, produit la collection de films «Say Uncle», qui comprend Family Dick, Brother Crush, Latin Leche, Young Perps, Missionary Boys, Black Gods et Yes Father.

«Tout le monde chez Charged Media est proactif pour minimiser les risques et la propagation», a déclaré Mars, PDG de Charged Media, dans un communiqué. «Nos cœurs vont à tous ceux qui sont touchés par Covid-19. Bien que nous souhaitions pouvoir continuer à faire du porno incroyable pour nos fans, la santé et la sécurité de nos employés, ainsi que de la nation, est notre première priorité. Heureusement, nous avons une bibliothèque de séquences inédites à extraire pour que les clients puissent toujours profiter de toute la nouveauté qu'ils aiment. »

Avec les productions arrêtées, le studio porno de niche dit qu'il sortira des séquences et des scènes inédites qui ont été tournées il y a déjà des mois et des semaines. Les grands studios pour adultes gais comme Lucas Entertainment et Sean Cody n'ont inclus aucune mise à jour sur les changements ou les arrêts de production.