L'Expo Manger Santé et Vivre Vert 2020 passe en mode virtuel

Portés par la créativité et l'amour sincère de sa fidèle communauté et propulsés par le désir de maintenir cet incontournable rendez-vous santé-saveur, les organisateurs d'Expo Manger Santé et Vivre Vert sont heureux d'annoncer que l'édition 2020 devient 2.0/2.0 ! Ainsi, grâce à la mobilisation d'une équipe passionnée, l'expo virtuelle s'amorcera le vendredi 20 mars prochain à 9h00 a.m. et se poursuivra jusqu'au 3 mai prochain, dernière date au calendrier 2020 de l'événement.

En se rendant sur le site Web de l'Expo (www.expomangersante.com), les visiteurs pourront accéder à plusieurs contenus incluant des capsules vidéos de conférences et de démos culinaires qui devaient être présentées devant public lors de l'événement. Ils pourront également magasiner en ligne et profiter des offres promotionnelles alléchantes qu'offrent traditionnellement les exposants (offertes sous forme de codes promos).



De plus, les visiteurs pourront accéder à des recettes et à des articles portant sur les toutes dernières innovations et sur les nouveautés phares des exposants. Bien entendu, les nombreux concours, volet très populaire d'année en année, sont maintenus et les visiteurs sont invités à y participer sur les diverses plateformes de l'événement.





Voici Expo Manger et Vivre Vert 2.0/2.0



« Alors qu'une grande partie de la population doit respecter les mesures de confinement en demeurant à la maison, nous avons eu l'idée de cette vitrine virtuelle. Par le biais de nos plateformes numériques, les visiteurs pourront faire un tour d'horizon des innovations et découvertes en Alimentation saine, en Écologie et en Santé globale et ce, dans le confort de leur foyer » annonce Renée Frappier, fondatrice d'Expo Manger Santé et Vivre Vert.



L'Expo Manger Santé et Vivre Vert 2.0/2.0 s'amorcera le 20 mars prochain et se poursuivra de manière organique et dynamique sur l'ensemble des plateformes numériques de l'événement jusqu'au 3 mai.



Les partenaires

L'Expo Manger Santé et Vivre Vert est rendue possible grâce au soutien de son partenaire principal, Bio-K+, de ses partenaires majeurs Clef des Champs, Rachelle Béry, Meunerie Milanaise, Land Art, Now, Natural Factors, Druide et Québec Bio; et de ses partenaires associés Spa Eastman, Zorah Biocosmétiques, Inewa, Prana, Pure, Fontaine Santé, Chanv, Savoura Bio, LeGrand, Divine Essence, Maison Orphée et Y Kombucha.



Description de l'Expo Manger Santé et Vivre Vert en situation normale

L'Expo Manger Santé et Vivre Vert est un événement qui accueille des exposants de qualité offrant une multitude de pistes gastronomiques et écologiques pour bonifier son alimentation, améliorer sa santé et son mode de vie. Avec plusieurs scènes éducatives, l'Expo propose de nouvelles idées en y invitant des conférenciers engagés envers les valeurs éthiques et humaines. Ces passionnés animent des ateliers, des conférences ou des démonstrations culinaires pour mettre en lumière les innovations de l'année et répondre aux attentes des visiteurs avec des solutions saines et naturelles pour prendre leur santé en main. L'Expo Manger Santé et Vivre Vert propose également des dégustations débordantes de saveurs, une multitude d'idées de repas et de trucs culinaires, des techniques antistress, des idées de gestes écologiques à adopter au quotidien, et plus encore. L'Expo Manger Santé et Vivre Vert est un rendez-vous inspiré par une alimentation saine et savoureuse, de plus en plus biologique et écologique. Une grande rencontre inspirante pour un avenir meilleur!