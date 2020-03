Horoscope du mois d'avril 2020

BÉLIER

C’est le printemps! On arrive enfin au terme de cet hiver mauvais, où on aura vu plein de grippes hargneuses et de virus menaçants. Le soleil va griller tout ça, c’est Trump qui l’a dit! Aaah! Et si c’était vrai? Quant au natif du Bélier, il devrait sentir dans les mois qui viennent, avec moins de lourdeur, certaines responsabilités qui semblaient s’appesantir sur ses épaules. Comme s’il les attirait depuis un temps! Il aura un bref épisode de légèreté au printemps, saison anniversaire pour lui, où il renait comme un petit lapin de Pâques. Mais pour le restant de l’année, on lui en demandera encore beaucoup au travail et dans la société. Mais aussi dans la famille, comme aidant naturel. Il y trouvera une nouvelle envergure. Plus de profondeur et de maturité. Il devrait aussi se réaliser davantage au travail, où il pourra relever des défis. Bien que d’autres au contraire, après avoir travaillé longuement, sauront tirer leur révérence vers la retraite, avec le sentiment du devoir accompli. Enfin, il y aura une belle évolution dans la carrière des Bélier, la majorité en sera satisfaite. Ils trouveront beaucoup de bonheur à la maison, qu’ils soient seuls ou non. Ils devraient y amener des modifications qui leur plaira. À moins qu’ils déménagent à un endroit qui les aura toujours attirés. En même temps, ils se sentiront plus près de leur famille ou de leur gang favorite. Ils y trouveront alors un bon sentiment de sécurité. Ils devront cependant travailler sur leurs relations les plus Le Bélier voudra y trouver un nouvel équilibre. Une manière plus enjouée d’être en relation, avec lui-même d’ailleurs, tout comme avec les autres. Il pourrait perdre du monde comme ça, mais il le vivra comme une libération. Alors que s’il commence une nouvelle relation, il voudra la vivre selon de nouveaux idéaux. De toute façon, le destin devrait se manifester dans sa vie sentimentale, il verra clairement son chemin. Comme il vivra pas mal d’action dans sa vie, il devra prendre le temps de se reposer. Et de dormir. Dormir. Et dormir. Comme il en a de besoin. Enfin, au moins verra-t-il du changement dans sa vie, et moins de routine. Alors bonne fête, le valeureux Bélier! Et saluons ensemble le prin-temps qui revient! Joyeuses Pâques! Beau temps de résurrection! Et resurrexit!

TAUREAU

Vous chercherez à vous isoler, pour fuir l’agitation du monde et trouver la paix. Prenez plus de temps pour dormir aussi et vraiment vous reposer. Vous découvrirez ensuite le moyen de régler une histoire déprimante. Ou vous trouverez le courage de fuir un gars… plate à mourir. D’autant plus que vous devriez croiser un homme sexy, séduisant, mais avec tout un caractère. Ouch!

Gémeaux

Il sera vital pour vous d’être avec les gens que vous aimez vraiment, les vrais amis. Vos chums et amants les plus généreux. Et tendres. Et même si vous n’en avez pas beaucoup, le temps passé avec eux aura une immense importance. Au point de négliger un peu le travail, bien que quelque chose de positif s’annonce de ce côté. Ça vous amènera une belle sécurité matérielle.

CANCER

On vous reconnaîtra partout dans le public, votre magnétisme sera étincelant. Entre autres les artistes qui connaîtront un épisode de popularité démentiel à cause d’un beau succès au travail. Quant aux autres, ils pourraient décrocher un nouveau contrat avantageux. Ou une promotion qu’ils attendaient depuis toujours. Mais, l’amour sera à la maison, à l’abri des regards curieux.

LION

Vous aurez l’occasion de partir en voyage et de découvrir un endroit exotique. En recevant une invitation par exemple. Vous voyagerez aussi en esprit, car vous rencontrerez un sage avec qui vous jaserez pas mal. Il verra votre vérité, au fond de votre cœur. Ça devrait vous motiver à vivre votre vie avec plus de courage. Vous recevrez une proposition fabuleuse. Dites ouiiii...

VIERGE

Un changement étonnant va survenir, il aura peut-être des implications financières. Enfin, vous saurez vous adapter après une ou deux nuits blanches. Vous vivrez aussi une aventure déroutante avec un type d’homme qui ne vous a jamais intéressé. Sauf que là, ça va réveiller des émotions très fortes. Brûlantes. Vous êtes rendu à un tournant, l’heure de vérité a sonné.

Balance

Vous comprendrez que parfois, il ne s’agit pas que de vivre que pour nous, mais il faut le faire aussi pour les autres. Des gens compteront sur vous dans une histoire ou deux, et il vous sera impossible de les laisser tomber. Vous répondrez donc «Présent!», et vous agirez au mieux. En fait, admirablement. Vous devriez aussi vivre une histoire d’amour, d’affection, des plus réelles.

Scorpion

C’est le temps de faire un bon ménage, pour laisser entrer chez vous une nouvelle lumière. Pensez aussi à votre santé, surtout si vous avez abusé dernièrement. Vous verriez d’ailleurs des changements concrets et rapides si vous commenciez à faire de l’exercice. Vous aurez aussi du changement au travail, avec un nouvel emploi. Ou en prenant votre retraite. Ou demie?

Sagittaire

Ce serait une bonne idée d’être moins assidu au travail, pour aller vous amuser. Ça vous aiderait à vous ressourcer et vous en avez probablement besoin. Vous aurez beaucoup de plaisir si vous sortez et vous attirerez bien des rencontres. Dont une qui vous sortira de l’ordinaire et vous fera bien réfléchir. Vous devriez aussi explorer votre côté artiste.

Capricorne

Vous serez bien à la maison, où vous en profiterez pour vous retrouver. Et vous rééquilibrer. Vous vous déciderez aussi à modifier un peu l’ambiance, avec un nouveau décor. Ou un patio. À moins que vous vous décidiez à vivre avec un coloc. Ou une gang d’amis. Vous deviendrez aussi plus lucide avec le passé. Et moins étouffé. Vous vous en libérerez presque en totalité.

Verseau

Vous serez mobile, léger. Et moins taraudé par votre intensité. Et vos passions extrêmes. Vous aimerez échanger avec les gens que vous croisez, même si vous ne parlez de rien. Leur présence odorante vous fera du bien, ainsi que leurs rires chantants. Vous apprendrez quand même une nouvelle étonnante, amenant de gros changements. Et un homme passionné vous suivra...

POISSON

Vous serez nerveux, parfois excité. Il faut dire que vous croiserez bien des gens où vous apprendrez plusieurs nouvelles. Souvent idiotes. Bien que vous pourriez ainsi découvrir une belle occasion de vous enrichir. De toute façon, vous vivrez une embellie au point de vue matériel. Bien qu’en même temps, vous saurez que votre véritable trésor est votre santé.

Veillez-y.