Femmes d'affaires, clés en main de Productions WOW

Toutes deux formées en loisirs, Christine Bock et Josée Cochelin chérissaient ce rêve de créer leur boîte de production d’évènement. Aujourd’hui, celles qui sont respectivement présidente et vice-présidente des Productions WOW depuis 20 ans, ont une solide réputation dans le milieu de l’évènementiel. Entrevue avec deux femmes d’affaires qui ont leurs affaires à cœur.

Lors de leur première rencontre, Josée travaillait dans une maison de jeunes et Christine, pour la Ville de Montréal. «Comme on avait des points communs au niveau du travail, c’est à ce moment-là qu’on a décidé de lancer notre entreprise», se rappelle Josée. «Aussi, nous avions obtenu une subvention Jeunes Entrepreneurs», appuie Christine. Les deux femmes se souviennent avoir été chanceuses, lors de leur première année d’affaires, alors qu’elles obtenaient un contrat dans la cour des grands, avec Bombardier, notamment.

Si le chemin professionnel des deux femmes s’est conjugué il y a de cela 20 ans, une année plus tôt, leurs cœurs s’étaient déjà croisés, confie Christine. «Dans le fond, Josée et moi on s’est rencontré il y a 21 ans. On a commencé à sortir ensemble et on a décidé, cette année-là, de partir notre compagnie». Elles feront vie commune pendant près de 19 ans. Vient la question qui tue… C’est comment de rouler sa bosse avec son ex? «C’est sûr qu’il y a des hauts et des bas, comme tout le monde, en couple ou pas, mais je dirais que Josée et moi avons toujours eu une belle complicité dans le travail, nous avons chacun nos forces et c’est ce qui a fait le succès de l’entreprise et sa longévité. Pour nous les Productions WOW, c’est nous deux, ça a toujours été ça. Honnêtement, les clients nous appellent les filles de WOW, l’une ne va pas sans l’autre!», soutient Christine.

Ainsi, depuis 20 ans, les Productions WOW font dans la production d’évènements, avec un concept clé-en-main. Pour les néophytes, Josée explique: «Les gens vont nous contacter pour organiser un évènement. Certains ont déjà leur salle, d’autres non. Ils vont vouloir qu’on s’occupe de l’audiovisuel, de la sonorisation, des décors, des artistes invités, de la logistique de la journée, etc. Dans le fond, on accompagne le client pendant tout le processus, jusqu’à la production de l’évènement». Le tout débute, en général, par une conversation téléphonique avec le client, afin de comprendre ses besoins. De là, une soumission lui est présentée et, suite au feu vert, l’évènement est monté de A à Z par les Productions WOW. Elles organisent ainsi une myriade d’évènements, pour des petites et des grandes entreprises, sans compter des particuliers et des mariages, notamment LGB: «On aimerait en faire plus d’ailleurs!», confie Josée.

Au fil des ans, Christine et Josée ont travaillé pour des clients prestigieux tels que Bombardier, Standard Life, Tourisme Montréal, Les Productions Feeling. S’il y a beaucoup de boites qui se spécialisent en production d’évènements, les Productions WOW se distinguent sur plusieurs plans. «Nous avons une grande force au niveau du service et aussi de la créativité avec un budget limité», explique Christine, «sans compter que nous savons cerner les besoins du client et nous avons le souci du détail», ajoute Josée. Elles savent répondre aux besoins des clients, en termes de salles, fournisseurs, artistes, nouvelles idées, etc. Elles mentionnent notamment la production de l’évènement des 10 ans de GSoft au Germain Charlevoix, qui fut marquante, notamment au niveau de l’originalité et la transformation des lieux. D’ailleurs, les gens veulent de plus en plus de choses qui sortent de l’ordinaire, recherchent la créativité et l’originalité, expliquent les deux femmes. «Là, présentement, c’est la mode de tout ce qui est lumineux: tam-tams lumineux, échassier avec lumières LED. On a beaucoup de demandes pour ça.»

S’il y a davantage de femmes entrepreneures aujourd’hui qu’il y a 20 ans, elles demeurent souvent dans l’ombre. Aujourd’hui encore, quand on pense à «un» dirigeant d’entreprise. On le met trop rarement au féminin… Cela dit, pour les deux femmes à la tête des Productions WOW, il ne leur est jamais arrivé qu’on les sous-estime parce qu’elles étaient des femmes, confient-elles, car bien qu’«au niveau des propriétaires de compagnies, ce sont majoritairement des hommes, ce n’est pas un boys club, puisqu’au niveau des coordonnatrices et dans l’organisation d’évènements, il y a beaucoup de femmes, et il commence à avoir plus de régisseuses, techniciennes, etc.»

Si le milieu corpo peut être très straight, Josée et Christine n’ont pas vécu de lesbophobie: «On ne parlait pas nécessairement du fait qu’on était un couple, mais on ne le cachait pas non plus. En fait, peut-être que les gens parlaient dans notre dos, mais ça on ne le sait pas! Cela dit, comme nous avons une belle relation avec nos clients, lorsqu’ils l’apprennent, ça ne les dérange pas». Somme toute, «ça fait maintenant 21 ans qu’on fait ça, Josée et moi, et on est très passionnées par notre travail. On ne se voit pas faire autre chose que ça! Chaque fois qu’on fait un évènement, notre passion pour sa production est comme au premier jour», conclut Christine, avec un enthousiasme sincère.

Pour plus d’informations et pour voir les Productions WOW en action, visitez leur site web