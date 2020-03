Un soutien pour votre entreprise

Que l'on soit déjà en affaires, ou que l'on choisisse de s'y lancer, il est bon parfois de s'entourer de bons conseils pour mieux évaluer nos chances de réussite et d'obtenir les bons outils pour avancer. En fait, mettre toutes les chances de son côté. Et c'est ce que SAJE Montréal Centre propose depuis 1985 pour le démarrage et l'expansion de petites et moyennes entreprises. Mieux, tout entrepreneur en herbe ou confirmé devrait aller jeter un œil au site de SAJE Montréal Centre pour y découvrir une mine d'informations, de programmes et de stages indispensables à la bonne gestion et la bonne croissance de votre entreprise.

Beaucoup rêvent de démarrer leur entreprise et renoncent devant les nombreux défis à relever, ne sachant par lequel commencer. SAJE offre un programme échelonné sur 3 mois appelé Lancement d'une entreprise. On vous aidera dans la rédaction du plan d'affaires, dans l'évaluation du potentiel de votre modèle d'affaires ou encore pour préparer la demande de financement. Les conseillers et enseignants du SAJE sont eux-mêmes pour la plupart des entrepreneurs. L'encadrement et le soutien que vous trouverez vous aidera d'une part à voir plus clair, et d'autre part, à établir les meilleures stratégies pour votre entreprise.

Si la bonne santé de votre entreprise repose sur la fidélisation et l'accroissement d'une clientèle, là aussi SAJE peut vous être d'une aide précieuse avec le programme Vente Conseil. Celui-ci s'étend sur une période de 9 mois et les entrepreneurs en phases de démarrage bénéficient d'un accompagnement personnalisé. Cela permettra de développer, entre autres, le pitch de ventes dans différents contextes, d'étudier les stratégies de fidélisation de la clientèle, ou comment acquérir de nouveaux marchés. Le suivi se fera avec un plan d'action mis à jour mensuellement pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, sans oublier des cours qui favorisent les échanges au sein du groupe.

Nous sommes de plus en plus nombreux à être travailleurs autonomes mais nous aimerions aussi croître et pouvoir créer de l'emploi. Mais comment s'y prendre? Là aussi SAJE répond à vos questions et vous propose formation, soutien et encadrement. Le programme Mesure STA (Soutien au Travail Autonome) pourrait alors vous convenir. Pour être éligible, les entrepreneurs doivent préalablement s'adresser à un agent de Services-Québec via leur Centre Local d'Emploi. De même, vous pouvez potentiellement avoir accès à un soutien financier pendant un maximum d'un an et d'un soutien technique, c'est à dire d'une formation et de conseils personnalisés pouvant aller jusqu'à 2 ans.

En somme SAJE Montréal Centre est une ressource qui peut vous aider tout au long de la durée de vie de votre entreprise, que ce soit dès sa création, mais plus tard à tout moment, pour réviser le plan d'affaires, optimiser sa croissance, etc. Le slogan de Saje, c’est Entreprendre la réussite. D'autant que la très grande majorité de celles et ceux qui vous conseilleront et vous encadreront sont aussi, rappelons-le, des entrepreneurs qui ont à cœur de valoriser l'entreprenariat au Québec.

