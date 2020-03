Entreprise originale et projet de couple

Si vous avez assisté à l’une des représentations du film End of the Century (de Lucio Castro), au festival Image + Nation, l’automne dernier, vous avez peut-être goûté au délicieux maïs éclaté de Gourmaïs Popcorn ! Coloré, avec des saveurs plus qu’originales, ce popcorn est l’œuvre de cette petite entreprise de la rive-sud de Montréal. Gourmaïs fait tranquillement son nid depuis 2012 avec ses 13 saveurs sucrées et 9 saveurs salées !

Martine D’André et Diane Denault, les copropriétaires de Gourmaïs Popcorn sont les «créatrices» de ces saveurs donnant l’eau la bouche! Toutes les saveurs sont excellentes, que ce soit leur popcorn double chocolat noir et caramel fleur de sel ou chocolat noir et blanc, ou encore double caramel ! Peut-être aimeriez-vous mieux gâteau forêt noire avec son goût de vanille, cerise et chocolat ? À moins que vous soyez plus du type salé? Pas de problème, Gourmaïs a aussi des saveurs à vous proposer telles que BBQ, sel et vinaigre, ketchup, nacho ou jalapeno ?

Le 31 janvier dernier, le couple a célébré ses 25 ans de vie commune. En juin prochain, cela fera 13 ans qu’elles sont mariées. «Nous avions toujours voulu un projet commun. Cela faisait longtemps que l’on pensait à acquérir une entreprise à nous, et puis, l’occasion s’est présentée, il y a quelques années», dit Martine D’André. Pour faire une histoire courte, son neveu par alliance, Benoît, désirait fonder sa propre entreprise en 2011. Il avait besoin de financement pour sa compagnie, alors il leur demande d’investir. «Il démarre l’entreprise en été et moi je perds mon emploi au mois d’octobre, donc cela me permet de lui donner un coup de main», explique Martine D’André, qui a longtemps travaillé comme caissière et comme agente de prêts personnels. C’était l’entreprise de popcorn. «À cause de certaines circonstances, par la suite, mon neveu s’est vu obligé de fermer la compagnie. Diane et moi ne voulions pas perdre notre investissement. Donc, nous avons racheté l’entreprise et nous l’avons déménagée à Saint-Hubert.»

«J’ai toujours rêvé d’avoir une entreprise à moi depuis le début de notre couple. Mais on travaillait toutes les deux à la Banque CIBC et c’est là qu’on s’est rencontrées d’ailleurs. On voyait beaucoup de potentiel dans cette entreprise et Diane avait finalement décidé de se joindre à moi. Gourmaïs Popcorn est alors devenu un beau projet de couple. »

Gourmaïs Popcorn compte présentement une demie-douzaine d’employés, y compris Martine et Diane. «On prend de l’expansion lentement mais sûrement. La confiance de chaque client est gagnée un à la fois et une belle relation est établie avec chacun d’eux…C’est ce qui est le plus important. On veut bien faire les choses même si cela prend plus de temps. Le financement n’est pas une chose facile à trouver. À la base, ce n’est pas facile de se lancer en affaires. Nous n’avions aucune expérience dans l’entreprenariat, mais on a appris sur le tas et on s’est adaptées», souligne Martine D’André. «Nous sommes très fières de notre parcours. Ce n’est pas tous les entrepreneurs qui sont toujours en affaire après 8 ans! D’autant plus que l’aventure a aussi été parsemée de quelques embuches de santé tant du côté de Diane que du mien pendant ces dernières années. Lorsqu’on est une petite équipe comme la nôtre, notre tour revient souvent! »

Gourmaïs Popcorn offre des sachets noirs et or avec une grande fenêtre transparente qui permet de voir notre produit et de constater qu’il n’y a pas de miettes! «De la transparence comme nous et notre manière de fonctionner» mentionne Martine. «Notre produit est encore fabriqué de façon artisanale. Le maïs est éclaté, assaisonné, trié, ensaché et scellé à la main. Il y a beaucoup de manipulations, ce qui nous permet d’adapter des demandes spéciales de nos clients. Nous faisons des pieds et des mains pour satisfaire nos clients… c’est ce qui fait notre force.»

Gourmaïs Popcorn est distribué dans plus d’une centaine de points de vente dans la grande région de Montréal et même au-delà. Cela comprend des supermarchés tels que Métro, IGA, Super C (en collaboration avec un programme spécial de produits Aliments Québec) ou encore quelques Provigo, ainsi que des boutiques plus spécialisées d’alimentation.

«Enfin, si les saveurs plaisent au public, c’est qu’on essaie toujours de se mettre au goût du jour. Parfois, l’inspiration nous provient d’un client épicurien, sinon elle est de nous. Donc, on s’adapte facilement et on aime lorsque les gens nous suggèrent ainsi des saveurs. On aime explorer et expérimenter différents goûts », dit en rigolant Mme D’André.

Gourmaïs Popcorn 33-4500, boulevard Kimber, Saint-Hubert. T. 450-904-2414

gourmaispopcorn.com

FACEBOOK