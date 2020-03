Ce n’est que partie remise

Si cela vous démangeait d’aller à un circuit party gai, il vous faudra ronger votre frein encore un peu... Avec la crise du Coronavirus, le party District Rise Edition, prévu le dimanche de Pâques a été cancellé.

Sachez que le prochain Party District, devrait avoir lieu lors du week-end de la Journée nationale des Patriotes, le 16 mai, si la crise sanitaire est terminée. «Ce sera un superbe party avec une performance exceptionnelle de Nicky Doll, la première française à faire partie de la saison actuelle de RuPaul’s Drag Race (12e saison), dévoile Pascal Lefebvre. Ce sera donc à ne pas manquer !»

Par ailleurs, et on vous en reparlera en temps et lieu, mais la prochaine édition du Love Festival, en août, promet d’être une des plus excitantes à date. Il y aura une série de cinq gros événements, tous associés à Fierté Montréal. «Ce sera vraiment quelque chose de costaud, note Pascal Lefebvre. Beaucoup de gens voudront y aller. Les billets devraient être mis en vente dès le mois de mai.»