L’inclusion pour tous chez Desjardins

Chez Desjardins, on est convaincu que la diversité enrichit les communautés. Ses dirigeants et ses employés valorisent l’importance de la diversité et s'impliquent activement au sein de la communauté LGBTQ+ en soutenant des initiatives porteuses d'ouverture et d’inclusion. Des initiatives qui ont une incidence significative sur la société.

Nous avons rencontré Simon Dery, le nouveau directeur général de la Caisse Desjardins du Quartier-Latin et Marie-Eve Tremblay qui siège au conseil d’administration de cette caisse, pour en discuter. Les deux forment une paire des plus dynamiques à l’écoute du milieu.

Pourquoi avoir choisi Simon Déry à la tête de cette caisse ? «Ce qui nous a surtout impressionnés au conseil d’administration, c’est son enthousiasme, son ouverture envers la diversité et l’inclusion, que ce soit d’âge, de communautés culturelles, de genre, d’orientation sexuelle, etc.», explique Marie-Eve Tremblay, présidente du conseil d’administration de cette Caisse. Son talent, sa compétence (il a une longue expérience au sein du Mouvement Desjardins) et son désir de faire rayonner la Caisse nous ont ravis. Qu’il soit lui-même issu de la diversité et ouvert à toute la société nous a conforté dans notre choix. On voulait quelqu’un qui soit branché sur toutes nos communautés et qui fasse connaître nos activités auprès des gens. On a donc trouvé que c’était lui qui pouvait nous aider à atteindre nos objectifs.»

En entrevue, Simon Déry arborait un sourire gêné à entendre tous ces éloges de la part de la très passionnée Marie-Eve Tremblay qui siège également au conseil d’administration du Mouvement Desjardins.

«Chez Desjardins, c’est le conseil d’administration de chacune des caisses qui choisit le directeur général. Cela fait 25 ans que je suis chez Desjardins. J’ai travaillé dans plusieurs milieux comme sur la Rive-Nord. De caissier à directeur général, j’ai gravi tranquillement les échelons. […] Pour moi, c’est une grande fierté que d’avoir obtenu ce poste puisque j’habite le quartier depuis au moins 20 ans maintenant et je connais bien le milieu et ses groupes. Je pense que je peux être contributif et voir ce qu’on peut faire puisqu’on sait bien que tout le secteur commercial, entre autres, est en redéfinition […]», commente Simon Déry, le directeur général de cette Caisse et président du Comité LGBT+ de Desjardins.

«Dans une ère où tout va vite, il est difficile de tenir les gens au courant de toutes nos activités et de nos engagements, poursuit Marie-Eve Tremblay. Nous sommes fiers de dire que nous avons offert plus de 272 000 $ l’an dernier en soutien à des organisations culturelles, communautaires ou jeunesse, comme les Chemins du soleil, la Fondation Yvon Deschamps de Ville-Marie, Mtl en Arts ou encore la Maison Plein Cœur, pour n’en citer que quelques-uns. On sait qu’il y a, par exemple, beaucoup d’itinérance dans le quartier et, chez Desjardins, on a décidé mettre l’emphase sur nos jeunes, donc une partie significative des sommes leur est versée..» «Il y a des projets très porteurs et on est très fiers de les faire connaître à nos membres», rajoute Simon Déry.

«En 2021, on entreprendra une vaste consultation auprès des membres de la Caisse. On veut que le plus grand nombre y participe et que notre soutien à plusieurs initiatives soit connu. On aimerait que les membres soient heureux que leur Caisse appuie des causes importantes», renchérit Mme Tremblay qui est aussi la vice-présidente Transformation organisationnelle chez Fondaction.

La Caisse Desjardins du Quartier-Latin compte 21 000 membres, des particuliers et des entreprises (organismes communautaires et culturels, entreprises privées, commerces, etc.). C’est donc un établissement important pour le secteur. L’an dernier, cette institution a versé près d’un million de dollars en ristourne à ses membres.

Le Comité LGBT+ de Desjardins

L’an dernier, c’est plus de 200 personnes qui ont participé aux couleurs de Desjardins au défilé de Fierté Montréal. C’est en partie grâce au travail acharné du Comité LGBT+.

«Le Comité a été créé parce qu’on s’est aperçu que la perception de la communauté vis-à-vis Desjardins n’était pas celle que l’on croyait, souligne Simon Déry. Appuyé par le service de Marketing de Desjardins, on a lancé une campagne pour démontrer aux gens que Desjardins était ouvert à la communauté LGBTQ+.»

«On voulait donc atteindre deux objectifs : premièrement, de s’assurer que Desjardins soit un milieu inclusif, d’où des formations aux employés un peu partout dans le Mouvement. Deuxièmement, que l’on puisse voir de manière concrète, comment cette ouverture à la diversité et à l’inclusion se traduisait. Nommons par exemple, des appuis au volet jeunesse d’Interligne, un kiosque lors de la Journée communautaire de Fierté Montréal et, bien entendu, les défilés à Montréal , Sherbrooke et Québec.

«L’important pour nous, est que l’on soit représentatif de tous les milieux, que l’on montre notre ouverture face à la communauté LGBTQ+ parce que cela fait partie de notre réalité et pas seulement ici dans Ville-Marie», d’affirmer Marie-Eve Tremblay.

«Faire rayonner la Caisse du Quartier-Latin, ajoute Simon Déry, cela passe aussi par les réseaux sociaux de nos jours si l’on veut communiquer avec les membres. Nous avons une page Facebook spécialement pour notre Caisse afin que nos membres puissent nous suivre, qu’ils connaissent nos activités, ce à quoi nous participons, etc. C’est vraiment une belle façon de rester en contact !».

