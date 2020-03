Desjardins annonce des mesures d'allègement pour ses membres et clients

Preuve que le Mouvement est à l'écoute de ses membres et clients qui ont manifesté une certaine préoccupation en lien avec leur santé financière dans la foulée de la pandémie de la COVID-19, Desjardins a annoncé une série de mesures, le 16 mars.

Mesures d'allègement pour les membres et clients Particuliers

Desjardins est conscient que certains de ses membres et clients pourraient subir des pertes de salaires pendant une période temporaire, et souhaite les accompagner dans cette situation.

Les membres et clients particuliers qui auraient de la difficulté à faire face à leurs obligations financières peuvent dès maintenant communiquer avec Desjardins qui analysera chaque situation au cas par cas. Les solutions proposées aux membres pourraient aller jusqu'à un allègement des paiements pour l'ensemble des produits de financement. Ces allègements n'auront aucune incidence négative sur la cote de crédit des membres et clients qui s'en prévaudraient.

De la même façon, Desjardins analysera au cas par cas les demandes de crédit pour les membres et clients qui auraient un besoin rapide de liquidité. Desjardins pourrait bonifier ces mesures selon l'évolution de la situation. Mesures d'allègement pour les membres et clients Entreprises L'ensemble de l'économie canadienne et plus particulièrement les petites et moyennes entreprises ressentent d'ores et déjà le contrecoup financier lié à la pandémie de la COVID-19. Comme partenaire de ces entreprises, Desjardins tient à les assurer de tout son soutien.

Les membres et clients Entreprises directement touchés par la situation de la COVID-19 peuvent dès maintenant communiquer avec Desjardins qui analysera chaque situation au cas par cas et pourra convenir de mesures, comme des conditions de crédit facilitantes, et d'allègements, tels qu'un moratoire de capital ou un report de paiement pour les produits de cartes de crédit et de financement Accord D.

Tout comme pour ses membres et clients Particuliers, Desjardins pourrait bonifier ces mesures selon l'évolution de la situation.

Desjardins Entreprises et Desjardins Capital seront présents aux côtés des membres et clients du secteur Entreprises. L'accompagnement offert pourrait aller jusqu'à un maillage entre les entreprises qui pourraient s'entraider pendant cette période.

«?Comme leader du développement socioéconomique, Desjardins se doit de répondre présent pour soutenir l'économie du Québec et du Canada. Nous espérons que ces mesures d'allègement annoncées aujourd'hui permettront à nos membres et clients d'avoir un répit financier s'ils venaient à se trouver dans une situation délicate reliée à la COVID-19,?» a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

