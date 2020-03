Affaires à Las Vegas

La CGLCC (Canada’s LGBT Chamber of Commerce / Chambre de commerce LGBT du Canada) organise en partenariat avec Affaires mondiales Canada et EDC (Exportation & Développement Canada), une mission commerciale d’affaires LGBT+ cet été aux États-Unis.

Pour une troisième année consécutive, une délégation canadienne d’entreprises LGBT+ se rendra à la conférence internationale annuelle sur les affaires et le leadership de la NGLCC (National LGBT Chamber of Commerce) des États-Unis, à Las Vegas, Nevada, du mardi 28 au vendredi 31 juillet 2020. Rappelons que cette conférence attire plus de 1400 dirigeants d'entreprises LGBT et alliés. «Que vous soyez une petite ou moyenne entreprise (PME) LGBT+ canadienne qui cherche à élargir les occasions d’affaires aux États-Unis ou une société à la recherche d’occasions de réseautage avec des fournisseurs LGBT+ et des réseaux d’affaires américains, vous ne voudrez pas manquer la mission commerciale canadienne LGBT+ 2020 aux États-Unis», insiste Richard Martin, directeur du programme mondial et des relations gouvernementales de la CGLCC.

Pourquoi y participer ?

«Une mission commerciale LGBT+ permet, dans un milieu et un contexte acquis, ouvert et sans préjugés, de connaître les débouchés mutuels entre les PME de chaque pays, les programmes de soutien au commerce, d’appréhender les expertises et les avantages économiques des deux côtés de la frontière grâce à des spécialistes en import/export, et d’apprendre de l’expérience d’autrui», détaille Richard. Il ajoute que le service des délégués commerciaux d’Affaires mondiales Canada prépare le terrain en organisant «spécialement pour la délégation de PME canadiennes des rencontres ciblées avec des entreprises américaines et le milieu des affaires local», parce qu’elles cherchent à élargir le catalogue de leurs fournisseurs pour des raisons autant économiques que de diversité des produits. «Les participants des missions précédentes ont noué des liens commerciaux prometteurs sur ce marché», affirme Richard Martin.

Au coût de 890$+taxes, l’inscription se fait auprès de la CGLCC (transport & hébergement au frais des participants).

Attention! Pour participer à cette mission, les PME doivent être une entreprise commerciale LGBT+ certifiée par la CGLCC, ou éligibles à cette certification.