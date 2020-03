Exodus, vol. 3 : The Nebull

Nouvel opus des aventures d’Euribatos, fougueux guerrier mercenaire, et Alcyonée, apprenti sorcier aux cheveux blonds comme les blés, au cœur d’un Âge hyborien foisonnant de créatures d’outre-tombe, de mages aux pouvoirs mystérieux, de dieux capricieux, mais également d’amitiés héroïques et de serments d’amours éternelles.

Cette fois-ci, nos deux héros sont aux prises avec un sortilège découlant d’une malédiction imposée par les Dieux à un frère et une sœur incestueux. La population de la ville de Phalox se transforme ainsi en hordes de morts-vivants dévorant tout ce qui leur tombe sous la main.

En compagnie de deux jeunes guerrières, Isabo et Magrelle, les deux hommes partent à la recherche du frère et de la sœur afin de rompre le sort et sauver la cité. Une conclusion heureuse attend-elle nos personnages? Oui et non puisque voici que se ramène sur scène un terrible adversaire.

Un autre récit enlevant de David Cantero dans lequel la finesse du dessin le dispute toujours à une plongée au cœur d’une mythologie remodelée qui n’est pas sans évoquer Le choc des Titans. Le récit compte 29 pages et est accompagné de nombreuses planches supplémentaires dans sa version de luxe. On souhaiterait sans doute que chaque volume s’étale sur un nombre plus important de pages, ce qui permettrait notamment de développer certains personnages connexes, Isabo et Magrelle par exemple. Vivement le volume 4!

Disponible en version électronique chez www.classcomics.com

Exodus : The Nebull (vol. 3) / David Cantero. Coquitlam, BC : Class Comics, 2020. 90p.