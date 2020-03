Un Guide autosoins est maintenant disponible en ligne

Le ministère de la santé et des Services Sociaux du Québec vient de publier un Guide autosoins très bien fait qui a pour but d'aider chaque personne à prendre les meilleures décisions possibles pour sa santé et celle de ses proches durant la pandémie de COVID-19.

Il permet plus spécifiquement de connaître les meilleurs moyens de se protéger de la COVID-19, de prendre soin de soi ou de donner les soins de base à son entourage et de savoir où et quand consulter si l'on a besoin de soins de services.

Il s’agit d’un document PDF