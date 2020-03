Dimitris Papaioannou nous rappelle l'importance de rester à la maison

L'Usine C vous propose de voir ou de revoir l'oeuvre « Inside » du Grèc Dimitris Papaioannou, une installation vidéo déambulatoire de six heures se nourrissant de la futilité et du vide. Conçue comme une méditation visuelle, Inside est une invitation au voyage intérieur où le public décide quand il arrive et quand il part. Installez-vous confortablement et observez la magie qui émane de ce rituel contemplatif.



Présentée en novembre dernier à l'Usine C, l'expérience cinématographique « Inside » est disponible en ligne : CLIQUEZ ICI

Artiste visuel et bédéiste reconnu, Dimitris Papaioannou a d'abord abordé les arts performatifs, en tant que concepteur, chorégraphe, interprète et fondateur du réputé Edafos Dance Theatre. Depuis 1986, il signe ses propres créations aux frontières de la danse expérimentale, du théâtre corporel et de la performance, des œuvres à l'esthétique forte qui parcourent les scènes prestigieuses du monde entier. Se considérant meilleur peintre sur scène que sur toile, Papaioannou compose ses scènes comme des tableaux vivants, jouant sur l'extrême lenteur et sur d'astucieux effets de collages. Fasciné par l'art et la mythologie de son pays, Papaioannou sculpte les corps de ses danseurs dans cette installation chorégraphique. Il crée à partir de rien, se nourrissant de la futilité et du vide pour en faire un paysage mélancolique et fascinant d'une incroyable force picturale. Dans un décor minimaliste de chambre à coucher, trente interprètes se livrent dans Inside à des actions quotidiennes répétées : prenant une douche, se déshabillant, déjeunant, traînant au lit, regardant la ville depuis un balcon.



Bon cinéma ! Bonne détente !