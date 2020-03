La SDC Village Montréal reste active pour ses membres

Même si les bureaux de la SDC Village Montréal sont fermés pour l’instant en raison du coronavirus, l'équipe est toujours active. Sachant qu’il y a beaucoup d’entreprises de restauration dans le quartier, cette dernière demande aux restaurateurs de fournir des renseignements sur leurs commerces afin de les inclure sur son site web pour informer la population.

On sait que depuis quelques jours maintenant, le gouvernement du Québec a demandé aux restaurants de fermer leurs salles à manger par précaution. Par contre, il a suggéré à ceux qui peuvent le faire de rester ouvert pour les commandes à emporter et le service de livraison s’il y en a un. Si la plupart des commerces et entreprises doivent fermer pour trois semaines à compter de demain minuit (mardi 24 mars), l’alimentation demeure un service essentiel à la population et le gouvernement ne désire pas suspendre cette activité.

La SDC Village Montréal veut tenir à jour une liste des restaurateurs ouverts : les heures d’ouverture, s’ils proposent des mets à emporter et s’ils offrent la livraison d’une façon ou d’une autre. De plus : «Avez-vous d’autres spécifications à mentionner, concernant la situation actuelle du COVID-19? Ex : Offre de service adaptée, paiement par cartes seulement, nombre limité de clients en simultané dans votre commerce, exigences d’hygiène à l’entrée, etc.», demande Stéfane Campbell, le directeur des communications de l’organisme, aux divers commerçants.

Il faut donc aviser ce responsable de la SDC par courriel à [email protected] ou encore au 514-529-1168 poste 221.

«Un document est actuellement en train d'être rédigé par le conglomérat des SDC de l'île de Montréal où l'on y recensera l'ensemble des commerçants qui offrent des services de livraisons et/ou pour emporter - en plus de quoi, dès demain (mardi 24 mars) à 17H, nous relaierons l'information spécifique à notre territoire sur l'ensemble de nos plateformes sociales qui réunissent quelques 25 000 abonnés (Facebook, Instagram et Infolettre)», poursuit le directeur des communications de la SDC Village Montréal, Stéfane Campbell.

Webinaire juridique gratuit

Par ailleurs, avec la collaboration de NOVAlex, la SDC Village Montréal a mis sur pied un webinaire gratuit, le mercredi 25 mars à 12h30 pour les entrepreneurs, dirigeants d’organisations et commerçants qui se posent des questions en cette ère de la COVID-19. On y traitera de plusieurs sujets comme les contrats commerciaux, d’assurance et de location : ce qu’il en est des clauses de résiliation et de force majeure, la relations employeur-employés en temps de crise, etc.

Conférencières: Mes Julie Forest, Marie-Eve Bois et Julia Portelance de l'équipe NOVAlex. Animateur : Me Ryan Hillier, chef de la direction et cofondateur de NOVAlex. On peut s’inscrire gratuitement à cet événement.

Il est donc bon de se tenir informé des droits et des responsabilités de votre commerce ou organisation.

Infos : https://www.villagegaimontreal.com ou 514-529-1168 poste 221 ou encore https://www.facebook.com/levillagemtl/