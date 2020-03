Un Brésilien accusé d'avoir publié des vidéos intimes filmées avec son amant

Fabricio da Silva Claudino (sur la photo), un Brésilien de 31 ans, est accusé par un ancien amant australien d'avoir publié sur son compte Internet OnlyFans des vidéos de leurs ébats

L'acteur et vidéaste amateur (et ancien agent de bord), qui vit aujourd'hui en Australie, est également accusé de comportements obscènes et risque de passer quelques mois dans une prison australienne. Ce jugement risque de faire jurisprudence tant le nombre de cas similaires s'accumulent sur les bureaux des juges du monde entier.