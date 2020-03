Au Québec, le monde de cas de personnes atteintes de la Covid-19 a dépassé 1000 personnes mardi, et comme on peut l’imaginer, aucune communauté n’est épargnée, y compris la communauté LGBT+. Deux hommes gais de Montréal témoignent sur Facebook de l’impact de la Covid-19 dans leur vie.

Sébastien Corbeil, un réalisateur montréalais qui a contracté la maladie en voyage au Texas, témoignait d’ailleurs (le 21 mars dernier) sur sa page Facebook de son état, de la difficulté juste de se lever, de monter les marches, de l’immense fatigue, du souffle coupé et de la difficulté de respirer normalement.

Dans une entrevue vidéo avec Urbania, son conjoint Pat raconte l’évolution de la maladie pour lui et son chum. Il explique que, bien qu’ils soient tous deux en excellente santé et en forme physiquement (Sébastien, le plus amoché des deux, a d’ailleurs fait quelques marathons), la Covid-19 les as assommé d’à plomb.

Alors qu’ils combattent la maladie à la maison en confinement, Pat réitère l’importance de rester chez soi et de, chacun, protéger sa communauté, en particulier les plus âgés.