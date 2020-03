Lady Gaga retarde la sortie de son album Chromatica

La (mauvaise) nouvelle est tombée hier En raison du coronavirus et de la fermeture de la majorité des magasins spécialisés, Lady Gaga reporte la sortie de son album «Chromatica», initialement prévu le 10 avril, à une date ultérieure.

Une décision dure mais inévitable que l'interprète de «Stupid Love» explique dans une publication sur Instagram : « Je voulais vous dire qu'après beaucoup de délibération, j’ai pris la décision incroyablement difficile de repousser la sortie de "Chromatica". J'annoncerai une nouvelle date pour 2020 très bientôt ».

« C'est une période tellement terrible et effrayante pour nous tous, et même si je crois que l'art est l'une des choses les plus puissantes que nous ayons pour procurer de la joie et nous guérir pendant des moments comme ceux-là, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de publier cet album avec tout ce qu'il se passe pour nous tous durant cette pandémie mondiale » continue Lady Gaga, très touchée par ce report de l'album "Chromatica". « A mes fans, je vous aime. Je sais que vous êtes déçus. Probablement en colère et tristes » renchérit Lady Gaga, qui demande patience et bienveillance à sa communauté de fans, qu'elle décrit comme sa famille.



Au passage, l'interprète de «Born this Way» indique qu'elle est contrainte de repousser ses concerts à Las Vegas prévus d’ici le 11 mai 2020.

L'interprète a dit avoir hate de faire danser le monde et de danser avec tous ses fans.