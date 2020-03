Village Montréal reporte à 2021 son installation suspendue sur la rue Sainte-Catherine

Soulignons, au demeurant, que la situation actuelle de la crise sanitaire liée à la Covid-19 a un effet sur la piétonisation de la rue Ste-Catherine Est que l’équipe de Village Montréal est en train d’évaluer. Puisque les activités sont actuellement suspendues par les directives gouvernementales, et ce, au moins jusqu’au 13 avril prochain, toutes opérations préparatoires à la piétonisation – nommément : la fermeture de rue, le montage des terrasses, les décors de rue, ainsi que l’installation de la Galerie Blanc – sont pour le moment également suspendues. La situation évoluera selon les nouvelles directives gouvernementales qui seront émises.

«Dans un climat trouble comme celui qui traverse le quartier en ce moment, nous suivons de très près les mesures émises quotidiennement par les trois paliers gouvernementaux et veillons à accompagner et appuyer au mieux de notre pouvoir, nos membres-commerçants, explique Yannick Brouillette. En ce sens, nos énergies consistent pour le moment à opérer à titre de courroie de transmission pour évoquer de façon claire et productive, la réalité et les solutions qui se dessinent dans un « ici, maintenant » excessivement houleux.»