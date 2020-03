Aide aux Trans du Québec fait appel à la générosité des gens pour aider la communauté trans

Dans le but d’aider les personnes dans le besoin au sein de la communauté trans* et de la diversité de genre, l’Aide aux Trans du Québec fait appel à la générosité du public. Cette action vise à récolter des dons pour subvenir aux besoins de base des personnes de leur communauté, qui seront très affectées par le manque d’emploi et la quarantaine liée au COVID-19.

Avec 40 ans d’existence, l’Aide aux Trans du Québec est un organisme communautaire de première ligne qui offre des services d’intervention psychosociale, de l’accompagnement et de l’information aux personnes de la communauté trans, afin d’assurer leur prise en charge et leur bien-être.



Dans le but d’aider les personnes dans le besoin au sein de la communauté trans et de la diversité de genre, l’Aide aux Trans du Québec demande votre appui ! L'organisme vise à récolter des dons pour subvenir aux besoins de base des personnes de la communauté Trans, qui seront très affectées par le manque d’emploi et la quarantaine liée au COVID-19. Comme vous le savez, peut-être, environ 50% des personnes trans ont un revenu annuel de moins de 15 000$ et le taux de chômage et de personnes ayant recours à l’aide sociale est plus élevé que dans la population générale (Trans Pulse, 2012).



Malgré les mesures d’aide financière annoncées par les gouvernements provincial et fédéral, beaucoup de personnes devront survivre avec aucun salaire pendant plusieurs semaines, voire même des mois. L'ATQ a besoin d’amasser un montant significatif pour assurer la livraison hebdomadaire de paniers d’épicerie d’une valeur de 40$ chacun et des cartes-cadeaux de pharmacies, afin que ces personnes aient accès à un approvisionnement en nourriture et des fonds nécessaires pour défrayer les coûts liés à la commande de médicaments essentiels, comme l’hormonothérapie. Certains autres items d’hygiène pourraient également être distribués, selon les besoins (ex : tampons et serviettes sanitaires, papier de toilette, etc.)



Selon le grand nombre de demandes reçues via les lignes téléphoniques et via les réseaux sociaux, l'organisme estime qu’environ 100 personnes aurons besoin rapidement de ce service d’urgence chaque semaine et est convaincu que ce nombre augmentera de semaine en semaine.



À qui s’adressera ce programme d’aide ?



Cette campagne de financement permettra d’aider les personnes trans en situation précaire. Les personnes migrantes, les étudiant·es, les travailleur·ses du sexe, les personnes en situation d’itinérance, les travailleur·ses ayant été mis·es à pied de leur emploi et les travailleur·ses autonomes transidentitaires et variant·es dans le genre seront donc priorisé·es.



Pour vous inscrire afin de recevoir une aide d'urgence dans le cadre du programme, remplissez le formulaire suivant : https://forms.gle/ekW598t3rhX5DWKY9



Comment va-t-on fonctionner?



Dès que la levée de fonds sera lancée et qu’un certain montant sera amassé, l'ATQ publiera sur sa page Facebook un formulaire à remplir pour les personnes désirant appliquer pour ce programme d’aide d’urgence. Un·e de des intervenant·es communiquera alors avec les personnes inscrites, par ordre de réception des formulaires, pour confirmer le tout.



Un registre des factures sera rendu disponible à tous·tes, afin de confirmer que l’argent recueilli a bel et bien été dépensé dans le cadre de ce programme.



Afin de protéger notre équipe de bénévoles ainsi que nos participant·es, l'ATQ assurera un service de livraison à domicile des paniers d’épicerie et des cartes-cadeaux. De plus, l'organisme prendra toutes les mesures recommandées par la santé publique pour limiter la propagation du COVID-19 dans le cadre de ce programme.



Chaque don est grandement apprécié !



Rappelons que l'ATQ est également là pour tous·tes les membres des communautés trans qui auraient besoin de soutien et d’écoute.



Voici les manières pour entrer en contact avec l'ATQ :