JeBenevole pour faire le pont entre le bénévolat et les besoins des organismes

Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) vient d’adapter son site JeBenevole.ca aux besoins croissants dus à la pandémie du COVID-19.

JeBenevole.ca existe depuis plusieurs années et ses réaménagements faciliteront l’accès aux organismes communautaires fonctionnant de diverses manières et œuvrant dans tous les secteurs, de la santé et des services sociaux, à la défense des droits, en passant par l’éducation.

« Sans un tel outil, il était difficile de faire le pont entre les personnes offrant généreusement leur aide bénévole et les besoins des organismes communautaires, sans alourdir la tâche de ces derniers, de dire Odile Boisclair, présidente de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. La pandémie due au COVID-19 rend plus visible la contribution des bénévoles, mais il ne faudrait pas oublier que leur participation ne pourrait se concrétiser sans une coordination qui se fait généralement par des travailleuses et des travailleurs. »

Dans le domaine de la santé et des services sociaux, si des groupes ont interrompu les activités ne permettant pas d’assurer une distance entre les personnes, ils n’ont pas pour autant cessé de soutenir la population, mais ils le font autrement. La Table rappelle que tous les organismes communautaires sont actuellement touchés et qu’ils attendent tous des réponses adaptées à leurs diverses réalités, notamment parce que certaines ressources humaines spécialisées ne peuvent être remplacées par des bénévoles.

« Nous attendons impatiemment que le gouvernement concrétise le soutien financier qu’il a annoncé le 21 mars, d’ajouter Mercédez Roberge, coordonnatrice de la Table. Jusqu’à présent, la prise de conscience gouvernementale de l’importance de soutenir les organismes communautaires se fait malheureusement un segment à la fois, alors qu’une vision globale est nécessaire. »