Réduire le stress au temps du coronavirus

Dans le cadre de la pandémie actuelle et de son évolution au Québec, l'Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ) rappelle que bien que certaines personnes peuvent vivre des situations particulièrement stressantes, différentes mesures peuvent permettre de maintenir leur bien-être à la maison.

« Le stress actuel est principalement associé à deux facteurs : la crainte liée au virus lui-même soit, la peur d'être ou de voir un proche malade et celle associée aux effets de la quarantaine ou du confinement, c'est-à-dire, la rupture des routines, l'isolement ainsi que l'incertitude économique », affirme Karine J. Igartua, présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec.

« Évidemment, certaines personnes ont des façons très efficaces de gérer leur stress. À l'inverse, d'autres éprouvent une grande anxiété. Dans un contexte où on ne sait pas encore combien de temps cette situation va durer, pour la traverser, il est important de prendre soin de notre bien-être et de celui de nos proches », poursuit-elle

Il est recommandé de réguler notre utilisation des médias traditionnels et des médias sociaux et de limiter à deux heures par jour notre exposition au contenu lié à la COVID-19. Maintenir une routine qui préserve de saines habitudes de sommeil, d'exercice et d'alimentation peut également être d'une grande aide, tout comme la pratique d'une activité physique appropriée à notre condition physique durant au moins 30 minutes par jour.

Prévoir des activités quotidiennes variées et explorer de nouvelles activités qui ne nécessitent pas d'écran (cuisine, jeux de société, ménage de printemps, bricolage, apprentissage d'une langue, musique, etc.) représente également un bon moyen de se changer les idées.

Finalement, il est important en cette période de confinement de maintenir des liens sociaux (téléphone, FaceTime, Skype, médias sociaux), et plus particulièrement avec les ainés, les personnes vivant seule et les gens malades.





