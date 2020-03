New Horizons de Nintendo accueille un couple gai

Animal Crossing: New Horizons est un grand succès pour Nintendo, et de nombreux amateurs et amatrices apprécient son côté inclusif.

Conçu pour tous, Animal Crossing: New Horizons on a supprimé le choix du genre et il est possible de vous habiller comme bon vous semble. Et si vous avez la version occidentale, le jeu contient le premier couple — sinon un des rares couples — ouvertement gai de Nintendo.

Le personnage de Merry est également en couple avec un autre personnage féminin…. Dans la version disponible en Europe et en Amérique. Le Japon et les autres pays asiatiques étant plus conservateurs, il semble que ces personnages ne soient pas présents dans leur version du titre où CJ et Flick n'y sont que des amis. Dans toutes les versions, vous devez choisir votre genre en créant un personnage, ce qui permet néanmoins une grande diversité de rapports humains.