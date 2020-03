Prison à vie pour un britannique de 18 ans

Brian Healless (à gauche sur la photo) un jeune britannique de 18 ans, a été condamné à la prison à vie, le 23 mars, dans le Lancashire. Il a été reconnu coupable d’avoir poignardé 128 fois Alex Davies, un jeune homme de son âge, dans le dos, le cou, la poitrine, l’abdomen et les bras, en avril 2019. Les deux jeunes hommes s’étaient rencontrés sur Grindr.

Healless a commencé à parler à Alex Davies sur l’application, lui disant :

« On peut s’embrasser, mais pas en public. Ok dans un endroit plus discret… Je ne suis pas encore sorti du placard et j’aime être discret à ce sujet. »

Puis il l’a convaincu de le retrouver dans un endroit isolé, près de Parbold, une petite ville dans le Lancashire. Avant de saisir un couteau de cuisine, de commettre son crime, de traîner le corps de l’adolescent encore en vie dans la boue et de le dissimuler sous un tas de branches.

Le jeune meurtrier est parti avec le cellulaire de sa victime pour en effacer l’intégralité du contenu. Et dans les jours qui ont suivi, entre le 30 avril et le 2 mai, Brian Healless a parlé à quatre autres jeunes hommes sur Grindr en utilisant les mêmes tactiques « calculatrices« , sans toutefois passer à l’acte. Durant le procès, les avocats du tueur qui a reconnu son crime ont demandé à ce que sa responsabilité diminuée soit reconnue en raison de son diagnostic de schizophrénie paranoïaque. Une demande qui n’a pas été retenue par le juge.

Ce dernier a déclaré dans son jugement :

«Ce meurtre a été planifié et était prémédité. Et, bien qu’on ne connaisse pas lemotif, il semble que vous vouliez avoir son téléphone de haute qualité. Vous lui avez envoyez des messages sur Grindr et Instagram dans le but de le rencontrer dans un endroit éloigné. Vous prépariez son assassinat, vous êtes une personne manipulatrice, calculatrice et sournoise… À mon avis, vous êtes un tueur de sang froid et meurtre est des plus brutaux. »