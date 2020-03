Dua Lipa lance le clip de Break My Heart

On a tous besoin de travailler activement au changement, a expliqué l’artiste à ses 40 millions d’abonnés. Elle a donc opté pour devancer la sortie de son disque au 27 mars, plutôt que le 3 avril, comme c’était initialement prévu.

«J’ai hâte que vous l’écoutiez. J’espère qu’il vous apportera de la joie, qu’il vous fera sourire et danser. J’espère vous rendre fiers »

L’alliée queer a aussi dévoilé le clip de son nouveau simple « Break My Heart », un titre aux allures disco et dansant à souhait dans lequel Dua Lipa apaise ses peines de cœur sur la piste de danse.





Prémonitoire?

« I would've stayed at home / 'Cause I was doing better alone / But when you said, "Hello" / I knew that was the end of it all / I should've stayed at home / 'Cause now there ain't no letting you go / Am I falling in love with the one that could break my heart? » lance-t-elle sur le refrain, samplé sur le tube de INXS, Need You Tonight, et son riff de guitare.

Dans ce clip Dua Lipa nous emmène sur la piste de danse, avant de se retrouver tour à tour dans un avion, au milieu d'un bar ou dans le lit d'un mystérieux inconnu… trois endroits interdits dans cette période de confinement…