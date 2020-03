Lecture à domicile pour se changer les idées

Nous sommes pour la plupart tous confinés à la maison. Certains font du télétravail, mais comme on peut se l’imaginer, il est difficile d’y consacrer tout son temps et du temps, justement, voilà bien une denrée dont on ne manque actuellement pas!

Comment occuper toute cette période? Eh bien, rien de mieux que de plonger ou replonger dans certains incontournables de la littérature. Bien évidemment, difficile de s’alimenter dans les librairies de quartier et plusieurs ne voudront pas attendre une livraison à domicile. Je vais donc limiter mes suggestions à des contenus disponibles en ligne.

Si vous êtes détenteur d’une carte de bibliothèque, je vous suggère par ailleurs de télécharger l’application http://www.pretnumerique.ca/ qui vous permettra d’accéder à une foule de contenus gratuits tant en anglais qu’en français. Vous pouvez également accéder à la page de BAnQ présentant cette ressource : http://numerique.banq.qc.ca/ressources/details/5961. Il vous est également possible de procéder à vos achats sur différentes plateformes, comme amazon.ca, archambault.ca ou autres.

À noter que, même sur les plateformes commerciales, vous pouvez retrouver certains contenus gratuits, selon les modalités propres à votre abonnement, ou à très petit prix. À titre d’exemple, avec mon abonnement Kindle Unlimited, sur amazon.ca, il m’est possible de lire gratuitement la plupart des romans de la série Bob Morane d’Henri Vernes (souvenirs d’adolescence) ou d’acheter l’intégrale de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust pour la modique somme de 0,99$ (vous avez bien lu, 99 cents). De quoi occuper vos longues soirées, après-midi ou week-ends.

Pour ceux et celles qui n’ont pas de liseuses Kindle, il vous suffit de télécharger l’application sur votre ordinateur ou tablette : https://www.amazon.ca/-/fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=GAJYEL5VJLU5KF6L.

À noter que plusieurs de ces plateformes offrent également un format audio de ces mêmes ouvrages.

Quelques suggestions

Chroniques de San Francisco / Armistead Maupin :

Grand classique qui nous fait suivre les péripéties d’une faune particulièrement déjantée, de tous les genres et de toutes les orientations. Vous pouvez écouter l’adaptation télévisuelle de certains des romans sur Netflix, lire les six premiers volumes (en anglais) ou l’écouter en version audio.

Josh Lanyon :

Auteure d’une quantité industrielle de romans dans lesquels intrigues policières et amoureuses gaies se combinent. Sans aucun doute l’une des auteures les plus prolifiques et populaires dans l’univers de l’édition à compte d’auteur. Mes séries préférées sont celles d’Adrien English, un libraire aux prises avec de nombreux meurtres et un policier insistant, et Holmes & Moriarity, deux écrivains qui ne cessent de tomber sur des cadavres. Les romans allient allègrement humour et mystères bien ficelés. Écrits en langue originale anglaise, on retrouve également des traductions en français, italien, espagnol et allemand de plusieurs des titres.

Jean-Paul Tapie :

On lui doit notamment plusieurs excellentes séries de romans historiques : Dolko, qui se déroule dans la Rome antique, Les bâtards de l’Empire, qui prend place en France, au cœur du Premier Empire (1804-814) et la trilogie Amaury, Bertrand et Tobias, qui nous plonge dans l’univers des Croisades. De milliers de pages où intrigue, action, romance et érotisme se combinent au cœur de reconstitutions historiques saisissantes de vérité.

The Nightrunner (Nightrunner, en français) / Lynn Flewelling:

L'une des séries les plus intéressantes au niveau de la fantasy. Composée de sept volumes, tous traduits en français, l’action se déroule dans un univers à la « Seigneur des anneaux » qui nous font partager les aventures de deux voleurs, Seregil et Alec, la découverte progressive de leurs amours et les périls auxquels ils font face.

Samuel Champagne :

On le connait bien entendu pour les romans Garçon manqué et Éloi mettant en scène des personnages trans, mais vous aurez tous le loisir d’explorer l’ensemble de ses univers où la réalité LGBTQ est toujours finement ciselée.

Simon Boulerice :

Auteur extrêmement prolifique à qui l’on doit un florilège de titres tous plus captivants les uns que les autres. Humour et bouillonnement d’émotions se bousculent aux portes. On le présente comme un auteur jeunesse, mais ne vous y tromper pas, tous les groupes d’âge tombent sous le charme de sa plume!

Michael Nava :

Auteur d’une série de polars articulés autour d'Henry Rios, un avocat tourmenté par le souvenir d’un père absent qui l’amène à se perdre dans le travail, l'alcool et la résolution d’énigmes policières. Certains titres sont disponibles en français. Excellent!

Class Comics :

Le Québécois Patrick Fillion laisse libre cours à ses fantasmes au sein de récits déjantés relevés d’une plastique léchée et de scénario comportant souvent des métaréférences. Non content de donner vie à ses propres personnages (Camili-Cat, Locus, Ghostboy, Diablo, Space Cadet, etc.), il est également à la tête des éditions Class Comics et constitue l’une des forces majeures de la publication érotique avec de grands auteurs dont Logan et sa sulfureuse série Porky ainsi que divers titres de David Cantero (également disponibles en espagnol) . Certains ouvrages sont en français. Disponible chez http://www.classcomics.com/.

The essential Dykes to watch out for / Alison Bechdel :

Un incontournable de la bande dessinée lesbienne qui est rapidement devenu un classique du genre! L’auteure, Alison Bechdel, y décrit les petits et grands travers, les combats et les bonheurs d’un groupe d’une dizaine de femmes.

The Authority / Warren Ellis, Mark Millar, Bryan Hitch, Paul Neary :

Une série fascinante de DC Comics mettant en scène un groupe de superhéros qui combat autre chose que l’habituel « monstre de la semaine ». Les deux personnages les plus intéressants sont formés par le couple Apollo et Midnighter où le premier est l’équivalent de Superman alors que le second constitue une version plus féroce de Batman. Des récits prenants et un graphisme enlevant! Une réédition numérique en deux volumes est disponible sous le titre Absolute Authority.

Young Avengers / Allan Heinberg et Jim Cheung, etc. :

Une excellente série de Marvel mettant en scène un groupe d’adolescents formant leur propre équipe de justiciers. On y retrouve notamment un couple, Wiccan et Hulkling, au cœur de récits inventifs, débordant d’action et d’humanité. La série est passionnante et a marqué l’imaginaire d’une génération d’adolescents. On retrouve de multiples refontes des volumes de la série.

The Actors Guide / Rick Copp :

Une trilogie qui nous fait suivre les mésaventures de Jarrod Jarvis, un ancien enfant vedette, qui tente de se réintroduire dans le star-system tout en élucidant différents meurtres en compagnie de son très patient chum, lui-même policier. Un personnage quelque peu parano, mais qui demeure irrésistible, les trois romans se dégustent comme du petit lait! Seulement disponible en langue anglaise.

Novels of Ancient Rome = Les Mystères de Rome / Steven Saylor :

Une série qui nous entraîne dans le sillage de Gordien, un détective privé qui se fait confier des mandats par différents nobles. Une série de 13 volumes extrêmement qui plaira à ceux qui aiment s’aventurer dans les platebandes de l’histoire puisque l’auteur est un spécialiste de la Rome ancienne et nous propose ainsi une fresque à la fois fascinante et instructive. L’auteur a également publié plusieurs romans érotiques gais sous le nom de plume d’Aaron Travis et des personnages LGBT, de premiers plans, sont donc présents au cœur de la série policière. Disponible en français et en anglais.

The Simon-Kirby Jones Mysteries / Dean James :

Votre cœur penche plutôt pour les meurtres se déroulant dans la campagne anglaise? Cette série en quatre volumes met en scène un écrivain/détective/vampire (oui, vous avez bien lu), sa relation conflictuelle et passionnelle avec le très séduisant fils de douairière locale, et bien évidemment, la résolution de crimes où s’entremêlent des éléments appartenant à la fois à Agatha Christie et au fantastique. Très amusant! En anglais seulement.

The Kevin Connor Mysteries / Scott Sherman :

Une trilogie policière très amusante qui met en scène un jeune prostitué qui ne cesse de tomber sur de nouveaux mystères à résoudre dont celui de savoir si l’inspecteur de police affecté à l’enquête, une ancienne passion d’adolescence et une armoire à glace, succombera à nouveau à ses charmes. L’auteur met en scène une galerie de personnages irrésistibles, notamment la mère hystérique de Kevin qui réserve de nombreux fous rires. En anglais seulement.

Catch and kill = Les faire taire / Ronan Farrow :

L’affaire Harvey Weinstein et le mouvement Me too vous fascine? Vous plongerez avec trépidation dans les bas-fonds de l’âme humaine et au cœur de systèmes mis en place pour protéger des criminels et banaliser le harcèlement et les agressions dont ils font leur pain quotidien. En toile de fond, les diverses manœuvres, incluant de l’espionnage (par l’intermédiaire de Black Cube, une agence israélienne) et chantages mis en place par Weinstein ainsi que le réseau NBC, pour étouffer l’affaire. Fascinant!

D’autres suggestions suivront au fil des jours!