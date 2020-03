LGBT Des personnalités de la communauté LGBT mortes du Covid-19 !

En plus de Terrence McNally, décédé le 24 mars des suites de la COVID-19, au moins quatre autres figures LGBT+ — trois Américains et un Belge —, sont aussi décédées ces derniers jours.

La Covid-19 a déjà tué plus de 35 400 personnes à travers le monde et la communauté LGBT+ n’est pas épargnée…

Daniel Dumont, Bruxellois gay de 61 ans très actif dans la communauté cuir et fétiche en Europe, est mort dans la nuit du 22 mars. Il était entré le vendredi à l’hôpital, avant d’être plongé dans un coma artificiel et mis sous assistance respiratoire. Plusieurs associations européennes lui ont rendu hommage.

Aux États-Unis où la COVID-19 a fait plus de 2600 victimes, ont compte parmi les disparus :

L’avocat Richard Weber Jr, âgé de 57 ans. Membre de la LGBT Bar Association of New York, très investi dans la communauté LGBT du New Jersey, il s’était spécialisé dans les « arrestations » basées sur l’entrapment et a souvent travaillé bénévolement en tant qu’avocat pour les droits LGBT+. Dans un post Facebook, jeudi 19 mars, la LGBT Bar Association of New York mentionne que «Richard a donné généreusement de son temps et de ses talents pour améliorer la vie des New Yorkais LGBTQ. C’est en son honneur que nous continuons de nous consacrer résolument à notre mission de faire progresser l’égalité dans et par la profession juridique.»

Kious Kelly, 48 ans, travaillait depuis plusieurs années à l’hôpital Mount Sinai West de Manhattan dont il faisait partie du comité LGBT. Sa mort a fait les manchettes des quotidiens de New York la semaine dernière, car il est le premier infirmier new Yorkais décédé des suites de la Covid-19 et il n’est plus le seul. Le manque de matériel de protection pour le personnel soignant est pointé du doigt.

Le performeur drag new-yorkais Nashom Wooden est lui aussi décédé du Covid-19. Selon le magazine Out, il a commencé en 1989 à incarner le personnage de Mona Foot à New-York, apprenant à se maquiller grâce à RuPaul lui-même. Son ami de longue date Geoffrey Mac, créateur de mode connu pour sa participation à l’émission Project Runaway, a réagi dans un post Instagram le 23 mars : «Aujourd'hui, j’ai perdu mon meilleur ami, Nashom Wooden, du coronavirus. Je veux m’assurer que tout le monde reste en bonne santé et prenne soin les uns des autres.»