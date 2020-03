Le Palmarès 2020 du Festival REGARD est présenté sur La Fabrique culturelle

Malgré l’arrêt des activités et des projections de la 24e édition du Festival, il y a un peu plus de deux semaines, les membres des jurys de cette édition particulière ont tous tenu à délibérer par vidéoconférence afin de récompenser les cinéastes de la compétition 2020. Parmi les 117 films en compétition, 12 prix et 3 mentions ont ainsi été attribués.

Le Festival et La Fabrique culturelle de Télé-Québec sont par ailleurs très heureux de présenter gratuitement jusqu’au 26 avril cette crème du court métrage directement sur le site web de La Fabrique culturelle. Une belle façon de faire honneur aux réalisatrices et réalisateurs sélectionnés cette année et de continuer à faire vivre REGARD!

Jury de la compétition officielle

Le jury de la compétition officielle, composé des cinq personnalités connues du monde cinématographique Jean-Simon Leduc, John Canciani, Micheline Lanctôt, Ming-Jung Kuo et Myriam Verreault, avait pour mission de remettre cinq prix parmi les 64 courts métrages en compétition officielle.





Le Grand prix a été remis au film Atkurimas du réalisateur Laurynas Bareiša (Lituanie).

Le Grand prix canadien a quant à lui été attribué à Simon Gionet (Québec) pour son film Cayenne.

Le Prix du jury a été décerné au court Postcard from the end of the world de Konstantinos Antonopoulos (Grèce).

Dans la catégorie Prix du meilleur film d’animation, c’est le court métrage Girl in the hallway de la réalisatrice Valerie Barnhart (Ontario), qui est l’heureux vainqueur. Une mention pour ce prix a également été attribuée à Maja Gehrig (Suisse) pour son court métrage Average happiness.

Enfin, les cinq membres du jury de la compétition officielle ont choisi de récompenser Lasse Linder (Suisse), réalisateur du film Nachts sind alle Katzen grau, qui remporte le Prix du meilleur documentaire. Une mention pour ce prix a également été décernée au film Douma Underground de Tim Alsiofi (Syrie/Liban).



Jury FIPRESCI et Jury AQCC

Le Prix de la critique internationale FIPRESCI, qui récompense le meilleur court métrage canadien de la compétition officielle, est décerné à Nitrate de Yousra Benziane (Québec). Le jury constitué de membres de l’Association internationale de la presse cinématographique (FIPRESCI) était constitué cette année des critiques de cinéma Niels Putman, Neil Young et Berta Carricarte Melgarez. Le jury de la critique québécoise (AQCC), composé des critiques Maxime Labrecque, Elijah Baron et Benjamin Pelletier, a quant à lui choisi de décerner le Prix de la critique québécoise AQCC à The Manila Lover de la cinéaste Johanna Pyykkö (Norvège).



Compétition parallèle

Récompensant un film québécois indépendant réalisé sans aide financière, le Prix Tourner à Tout Prix! est cette année accordé au court métrage Mon père, Elvis du réalisateur Éric Piccoli. En parallèle, les films de la compétition Tourner à Tout Prix! sont disponibles sur le site d’Unis TV jusqu’au 27 mars. Les internautes ont été invités à voter pour leurs coups de cœur jusqu’au 25 mars en soirée. 815 votes ont été enregistrés pour le court métrage La petite Floride du réalisateur Tim Bouvette (Québec). Le Prix du choix du public Unis TV (web) lui est donc décerné.



Le tout nouveau Prix AMERICANA, qui récompense une ou un cinéaste émergent issu des trois Amériques, a été remis au court métrage Quebramar de la réalisatrice Cris Lyra (Brésil). Une mention a été attribuée pour ce prix au film Sol del Llano de Manuela Irene (Mexique/Colombie).



Finalement, le réalisateur Alexandre Beaumont-Vachon s’est vu décerner la Bourse à la création du Saguenay pour son film Playeros : Travailleur des plages.



C’est le Jury parallèle, composé de Sophie Cadieux, porte-parole de La Fabrique culturelle, de Carlos Madrid et d’Aisha Jamal, qui devait remettre ces trois derniers prix.



Jury jeunes cinéphiles

Finalement, créé en 2016, le Prix du meilleur film jeunesse est remis cette année à Poustet Draka de Martin Smatana (République tchèque/Slovaquie/Pologne). C’est Guillaume Julien, Laurence Dufour et Simon Harvey, trois jeunes élèves de la Polyvalente Jonquière, qui ont eu la fascinante tâche de remettre ce prix.



« Je remercie chacun des membres de ces 5 fabuleux jurys, et salue chacun des films qui étaient dans la course, spécialement ceux dont la première a été manquée. J’espère qu’il y aura de beaux événements à venir pour une éventuelle vie en Festival, sinon, on sera là l’an prochain pour une 25e édition qui sera mémorable, grâce à vous, à vos films et à votre énergie qu’on ressent même à des centaines et des milliers de kilomètres. » - Mélissa Bouchard, directrice de la programmation de REGARD



https://www.lafabriqueculturelle.tv/series/325/palmares-2020-de-regard.