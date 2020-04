Les Fierté suisses reportées à plus tard

En Suisse les organisateurs des marches de la Fierté de Zurich et Genève planchent sur de nouvelles dates à la fin d’été, voire à l’automne, comme l’épidémie de Covid-19 ne permet pas de mettre sur pied les festivités de juin et juillet en toute sérénité.

Dans l’avalanche des suspensions de manifestations et de regroupements culturels, festifs ou politiques, les célébrations des fiertés ne font pas exception.

Ainsi la Pride de Zurich vient d’annoncer hier son report. Ce festival LGBTIQ+, devrait se dérouler «à la fin de l’été ou à l’automne», à une date restant à définir et sous une forme probablement réduite. Initialement, les manifestations devaient démarrer le 6 juin pour culminer avec la parade et un concert en plein air, le week-end du 19 et 20 juin.

La Pride de Genéve, prévue quant à elle du 27 juin au 5 juillet, s’achemine elle aussi vers une solution analogue. La Geneva Pride n’aura pas de garanties sanitaires suffisantes pour accueillir le public au début du mois de juillet, et de nouvelles dates sont d’ores et déjà envisagées. Elles seront communiquées en temps voulu. «Une seule chose est sûre, nous voulons faire tout ce qui nous sera possible pour que la communauté LGBTIQ+ puisse enfin se retrouver et laisser éclater dans les rues toutes les couleurs, toute l’effervescence, toutes les colères, mais aussi toutes les joies d’une Pride à la hauteur de nos ambitions», ont indiqué les organisateurs de l’événement.