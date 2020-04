Musées à la maison...

Une multitude de contenus numériques offerte au grand public pour voir l’histoire sous un angle nouveau. En effet, les musées McCord et Stewart rendent accessibles au grand public des contenus numériques variés, prenant la forme de captations de conférences et tables rondes, de vidéos et de baladodiffusions dédiées à un public averti ainsi que de jeux et récits pour enfants, lesquels permettent de découvrir l’histoire sous un angle nouveau, depuis le confort de son foyer, sans se déplacer.

Le Musée McCord à la maison

Le Musée McCord à la maison rassemble sur le Web du contenu de qualité, instructif et divertissant, qui se décline en différentes thématiques pour ravir ou séduire les intérêts de chacun, soit : Montréal, Mode, Photographie, Cultures autochtones, et Famille.



La section Montréal regorge de contenu, notamment en lien avec l’exposition Griffintown – Montréal en mutation, ainsi que de baladodiffusions et de conférences tirées de la série Échanges urbains, réalisée avec Héritage Montréal. Pour sa part, la section Mode propose de nombreuses captations de conférences et de tables rondes telles qu’un entretien avec Jean-Claude Poitras tiré de la série La mode au Musée ainsi que d’autres avec le créateur Markantoine Lynch-Boisvert ou encore le styliste Cary Tauben. À l’approche du Jour du tartan célébré le 6 avril, l’occasion est offerte de visionner la conférence de Cynthia Cooper, conservatrice de la collection Costume, mode et textiles, portant sur ce tissu omniprésent dans l’univers de la mode et symbole identitaire canadien.

Pour sa part, la section Photographie met à disposition des vidéos de rencontres avec des artistes, dont les photographes de renom Gabor Szilasi et Michel Campeau, ainsi que des albums photos regroupant des archives photographiques. Quant à la section Cultures autochtones, elle permet de visionner non seulement des vidéos réalisées auprès d’artistes visuels multidisciplinaires tels que Hannah Claus et Kent Monkman, mais aussi de découvrir une foule d’information sur cette importante collection du Musée.

Et pour finir, la section Famille offre du contenu exclusif pour divertir les plus petits. Différents ateliers créatifs y sont proposés, tels des bricolages et coloriages.



Le Musée McCord à la maison : https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/menu-activites/musee-a-la-maison/

Activités en ligne offertes par le Musée Stewart

Le Musée Stewart offre pour sa part une variété de contenus et d’activités conçus pour les adultes comme pour les enfants en lien avec l’exposition Nuits. Pour s’évader dans quatre univers nocturnes, les récits inédits imaginés pour l’exposition par les auteurs Simon Boulerice, Dominique Demers, Eric Dupont et Heather O’Neill sont désormais accessibles en ligne en format écrit et audio. En complément de ces histoires, le Musée propose une trousse d’écriture permettant de vivre le même processus créatif que les auteurs de l’exposition en s’inspirant d’une thématique et d’objets de la collection pour rédiger une fiction. Une activité créative qui saura plaire autant aux amoureux d’écriture qu’aux parents en recherche de projets scolaires pour leurs enfants de 8 ans et plus.

Parmi les autres activités offertes, on retrouve les captations des conférences Nuits dévoilées ainsi que des suggestions de livres sur la thématique nocturne à télécharger gratuitement ou à commander en ligne. Et enfin, les familles en quête d’un projet artistique peuvent accéder à une série d’artefacts à colorier provenant de la collection du Musée.

Activités et contenus en lien avec l’exposition Nuits : https://www.musee-stewart.org/fr/expositions/nuits/

Activités familiales : https://www.musee-stewart.org/fr/menu-activites/activites-famille/