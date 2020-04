Des nouveautés accessibles gratuitement sur ONF.ca en avril

Un peu de nouveauté serait la bienvenue?? Visionnez gratuitement les plus récentes œuvres qui seront offertes au mois d’avril sur ONF.ca, des expériences cinématographiques captivantes et originales.

Ces longs métrages documentaires — Premières armes de Jean-François Caissy, 24 Davids de Céline Baril et Direction nord – La montée du basketball à Toronto de Ryan Sidhoo — viennent bonifier l’offre abondante de plus de 4000 titres déjà offerts (dont quelques films abordant des thématiques LGBT), sans oublier la collection d’une centaine d’œuvres novatrices produites par les Studios interactifs depuis 10 ans, dont la presque totalité est accessible gratuitement en ligne.

Premières armes de Jean-François Caissy (dès le 6 avril)

Première mondiale au Festival international du film de Berlin 2018

Cette œuvre d’observation dépeint avec humanité et humour la transformation de civils en soldats des Forces armées canadiennes. Elle s’inscrit dans la filmographie du cinéaste (La belle visite, La marche à suivre) comme le troisième volet d’une série de longs métrages documentaires traitant librement des différentes étapes de la vie, dans ce cas-ci le passage à l’âge adulte.

24 Davids de Céline Baril (dès le 21 avril)

Film d’ouverture à la 20e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) 2018

Expérience cinématographique d’une tonifiante liberté, le film nous entraîne dans un voyage sur trois continents à partir d’une idée aussi simple qu’originale : donner la parole aux David de ce monde. De tous les âges et tous les métiers, de cosmologue à recycleur, les 24 protagonistes composent un écosystème ludique qui se déploie dans toutes les sphères de la connaissance.

Direction nord – La montée du basketball à Toronto de Ryan Sidhoo (dès le 28 avril)

La victoire des Raptors de Toronto au championnat de la NBA et le nombre record de joueurs canadiens choisis au repêchage ont ravivé les rêves de gloire que suscite le basketball dans la Ville Reine. Le cinéaste braque ici son objectif sur trois étoiles montantes du basketball junior : Elijah Fisher, Keone Davis et Cordell Veira, respectivement âgés de 12, 15 et 18 ans.